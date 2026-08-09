McLaren yarış direktörü: "Takımın yükselişinin sebebi, 'suçlama kültürünün' olmaması"

Woking merkezli ekip, uzun yıllar boyunca kendi döneminde şampiyonluklar kazanan Ron Dennis tarafından yönetildi.

Ancak takım, turbo-hibrit döneminin ilk yıllarında griddeki rekabet gücünde ciddi bir düşüş yaşadı. Dennis de 2016'nın sonlarında görevinden ayrıldı.

2018 yılında Zak Brown, McLaren'ın CEO'su olarak göreve başladı ve takımın ticari açıdan yeni bir döneme geçişine öncülük etti.

Bunun yanı sıra Brown, Andrea Stella'yı 2023'te takım patronu görevine getirdi. O tarihten bu yana McLaren büyük bir yükseliş yaşayarak geçen yıl hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanma başarısına ulaştı.

McLaren yarış direktörü Randeep Singh ise takımın bu yükselişinde, mevcut yönetim anlayışının getirdiği 'suçlama kültürünün olmamasının' önemli bir rol oynadığını belirtti.

Singh, Sky F1'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Asıl önemli nokta, Andrea ve Zak ile birlikte liderlik anlayışının değişmiş olması. Bunun da herkesin kendi işini yapma konusunda daha fazla özgürleşmesini sağladığını düşünüyorum."

"Burada suçlama kültürü yok. Bunun ne kadar önemli olduğunu dışarıdan anlamak kolay mı bilmiyorum."

"Strateji gibi hata yapma ihtimalinin bulunduğu ve sonuçların belli oranlara dayandığı stresli işler yapıyorsanız, bazen 'Bir hata yaparsam insanlar ne düşünür?' diye düşünmeye başlıyorsunuz."

"Burada bunların hiçbiri yok. Sürekli gelişmeye odaklanıyorsunuz. Kötü bir sonuç aldığınızda bunun için endişelenmiyorsunuz. Kötü bir karar verildiyse elbette üzerine gidiyor, ne olduğunu anlamaya ve bundan ders çıkararak gelişmeye çalışıyorsunuz."

"Ama gerçekten hiçbir şekilde suçlama yok. Hataların yapıldığı yarışlardan bile çıkıp yolumuza devam ediyoruz."

"İyi şeyler, kötü şeyler... Hepsine aynı şekilde yaklaşıyorsunuz. İşte bu gerçekten insanlara güç veren bir yaklaşım."