McLaren: "Verstappen'in Amerika GP'de yaptığı savunmaya izin verilemez"

Max Verstappen ve Lando Norris Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde kıyasıya bir mücadeleye girişmişti.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Max Verstappen'in Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si sırasında yaptığı sert savunmanın “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Verstappen ve Norris COTA’da üçüncülük için teker tekere mücadele ederken, Norris şampiyona liderine bir atak yaptı.

İkili 12. virajda pist dışına çıktı ve Norris, Verstappen'in kendisini pist dışına zorladığını iddia etti. Buna rağmen pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle Norris’e 5 saniye ceza verildi.

Stella'ya bu olayın, Verstappen’in 2021 Brezilya'da Hamilton'a yaptığı savunmaya benzeyip benzemediği sorulduğunda McLaren takım patronu şöyle cevapladı: “O çok aşırı bir şeydi.”

“Max'in Brezilya'da apeksi kaçırma hızı düşünüldüğünde eğer Max'e doğru dönerseniz o zaman büyük bir kaza olurdu.”

Austin'deki olay, Brezilya'ya kıyasla çok daha düşük bir hızda olmasına rağmen, Stella bu olayın bir emsal teşkil etmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Stella, “Bu seferki çok daha düşük hızdaydı, bu yüzden daha tehlikesiz bir durum olabilir.”

“Ancak pist dışına çıkarak savunma yaptığınız bir gerçek. Buna izin verilemez.” diye ekledi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stella FIA'yı ileride benzer bir olayın meydana gelmemesini sağlamak için bir iç inceleme yapmaya çağırdı.

“Bizim için konu kapanmıştır, takım ve pilotlar olarak bu sayfayı kapatıyoruz.”

“Umarız FIA ve hakemler bu olayı gözden geçirir ve böylece gelecekte daha iyi bir politikamız, daha iyi bir yarış yönetimimiz olur.

“Şimdi bir sonraki yarışa odaklanıyoruz.” dedi.