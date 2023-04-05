McLaren, vefat eden çalışanı nedeniyle para cezasına çarptırıldı

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2016 yılının Ekim ayında McLaren fabrikasında takımın yarıştan yarışa götürülen motorhome'unu denetlerken yüksekten düşen Oldham, diğer çalışanlar tarafından deponun zemininde baygın bir şekilde bulundu.

55 yaşındaki Oldham hızlıca Oxford'da bulunan John Radcliffe Hastanesi'ne kaldırıldı ancak bir gün sonra vefat etti.

Oldham'ın vefatıyla ilgili Reading Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmanın jürisi Oldham'ın karavanın tavanını incelerken kenarları açıkta kalan bir platformda çalıştığını ve önceden de beş kez benzer koşullarda denetim yaptığını öğrendi.

Her ne kadar takım çalışanlara platform kenarından iki metre uzakta durmalarını tavsiye etse de bu ifade resmi belgelerde yer almamaktaydı.

Tüm bu sebeplerden ötürü McLaren iki sağlık ve güvenlik ihlalinden suçlu bulundu ve ilgili departman [McLaren Services] 650.000 Sterlin para cezasına çarptırıldı.

Slough Observer'ın haberine göre ceza hakimi Amjad Khan, "Bu dava ne yazık ki Bay Oldham'ın ölümüyle ilgiliydi.

"Mağdurların ifadesi içten ve yürek burkucuydu, tüm aile Bay Oldham'ın arkadaşlığından mahrum bırakıldı."

"Mahkeme, Bay Oldman'ın ailesine başsağlığı ve taziyelerini sunmaktadır."

"Bilinmeyen nedenlerden ötürü Bay Oldham düşmüştür. Peki kendisi düşerken hangi kattaydı? O sırada ne yapıyordu? Ortada tam bir delil yokluğu var.

"Zemin katta çalışanlar onun düştüğünü görmüşler. Bağırma yoktu, hareket yoktu, sadece düştü."

McLaren'dan ayrıca 110.000 sterlinlik yasal masrafları da üstlenmesi istendi.