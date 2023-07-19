McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı
Formula 1 takımları, Max Verstappen tarafından dile getirilen, 2026'da güç ünitelerinin baskın faktör olacağı bir Formula 1'e ilerlediklerine yönelik endişeleri ciddiye almamakta.
Sık sık yeni kurallar hakkında konuşan Verstappen, son olarak serinin sadece "güç ünitesi savaşına" döneceğini söylemişti.
Ancak halen yeni kurallara hangi güç ünitesiyle giriş yapacakları belli olmayan McLaren ve Williams bu ihtimali reddetmekte ve şasinin önem taşımaya devam edeceğini belirtmekte.
Her iki takım da şu an Mercedes güç ünitesi kullanmakta ve görünüş o ki bu ortaklıklar bir süre daha devam edecek.
McLaren CEO'su Zak Brown, "Mercedes ile harika bir ortaklığımız var, bu yüzden nihai kurallar ne olursa olsun, en doğrusunu yapmadıklarını hayal etmek oldukça zor."
"Rekabetçi bir araç, pilot, şasi ve güç ünitesinin kombinasyonundan oluşur. Bu yüzden, düzenlemeler ne kadar değişirse değişsin, ciddi bir fark olacağını sanmıyorum."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Erik Junius
Williams takım patronu James Vowles, eski takımı Mercedes'in turbo hibrit kuralları yürürlüğe girdiğinde yaptığı gibi, bir tedarikçinin bir sıçrama yapabileceğini kabul etmekte.
Vowles, "Bence herhangi bir kural değişikliğinde kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, Mercedes 2014 değişikliklerinde çok ama çok iyi bir iş çıkarttı."
"Muhtemelen daha önceki yıllara bakarsanız, fabrika takımlarının biraz daha yukarıda olduğunu görürsünüz, ancak kısa süre içinde işler rayına oturdu."
"Mercedes ile harika bir ilişkimiz ve bunun arkasında uzun bir geçmişimiz var. Benim görüşüme göre kiminle devam ederseniz edin, bir noktadan sonra size en mantıklı gelecek ittifakı kuracaksınız."
"Şasinin de etkisi büyük, çünkü şu anki gibi yeni düzenlemelerin, rakiplerinize göre daha iyi ya da daha kötü bir iş çıkarmak için büyük potansiyel sağladığını düşünüyorum." dedi.
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