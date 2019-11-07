McLaren 18 inç lastikleri test ediyor

Formula 1, 2021 yılında 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve bu kapsamda Pirelli bu yıl çeşitli testler yapıyor.

Bugün McLaren, Fransa'nın Paul Ricard pistinde çalışmaya gerçekleştiriyor.

McLaren'da Carlos Sainz piste çıkarken, hava genel olarak bulutlu ve soğuk.

Sainz'ın test programını tamamlamasının ardından yarın Renault'da Sergey Sirotkin piste çıkacak ve 18 inç lastiklerle sürüş yapacak.

Şu ana kadar genel olarak Renault aracıyla 2021 lastikleri test edilmişti.