McLaren 18 inç lastikleri test ediyor
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McLaren, bugün Fransa'nın Paul Ricard pistinde Pirelli'nin 2021 sezonu için hazırladığı 18 inç lastikleri test ediyor.
Formula 1, 2021 yılında 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve bu kapsamda Pirelli bu yıl çeşitli testler yapıyor.
Bugün McLaren, Fransa'nın Paul Ricard pistinde çalışmaya gerçekleştiriyor.
McLaren'da Carlos Sainz piste çıkarken, hava genel olarak bulutlu ve soğuk.
Sainz'ın test programını tamamlamasının ardından yarın Renault'da Sergey Sirotkin piste çıkacak ve 18 inç lastiklerle sürüş yapacak.
Şu ana kadar genel olarak Renault aracıyla 2021 lastikleri test edilmişti.
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Sergey Sirotkin, Renault F1 Team, 18 inç lastikler
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Fotoğraf: Pirelli Graphics
Sergey Sirotkin, Renault F1 Team with 18-inch tyres
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Fotoğraf: Pirelli Graphics
Sergey Sirotkin, Renault F1 Team with 18-inch tyres
3/3
Fotoğraf: Pirelli Graphics
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
McLaren 18 inç lastikleri test ediyor
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