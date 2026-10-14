Formula 1 Singapur GP
McLaren ve Pirelli ortak inceleme başlattı: "İlk kez böyle bir sorun görüyorum”
Singapur GP'sinde Oscar Piastri'nin lastiklerinde yaşadığı basınç kaybının ardından McLaren ve Pirelli, olayın nedenini belirlemek için ortak bir inceleme başlattı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 14 Eki 2026 09:30
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Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
McLaren, Singapur Grand Prix'sinde Oscar Piastri'nin aracında tespit edilen yavaş lastik basıncı sorunu üzerine harekete geçti. Takımın sorunu fark etmesiyle zorunlu bir ikinci pit stop yapan Piastri, bu aksaklığa rağmen yarışı beşinci sırada tamamlamayı başardı.
McLaren takım patronu Andrea Stella, bu sezon ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ve nedenini anlamak için resmi lastik tedarikçisi Pirelli ile ortak çalışacaklarını açıkladı.
Olayın yarış sonucunu olumsuz etkilemediğini ancak ilerleyen yarışlar için çözülmesi gerektiğini belirten Stella şu ifadeleri kullandı: "Yaşanan basınç kaybının nedenini henüz bilmiyoruz, bu yüzden Pirelli ile birlikte çalışmamız gerekecek.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Dürüst olmak gerekirse bu oldukça sıra dışı bir durum, bu yıl grid genelinde ilk kez böyle bir sorun görüyorum.”
“Yaşanan durum yarışta Oscar için büyük bir kayba yol açmadı ancak daha kritik geçen bir yarışta ciddi bir zaman kaybı olabilirdi. Kesinlikle çözmemiz gereken bir konu.”
“Takıma bağlı bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama ideal olarak hiçbir rakibin başına gelmemeli."
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- Motorsport.com Ekibi
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