Windsor: "McLaren ve Norris için Alonso'yu yenmek kolay olmayacak"

Norris 2023'te McLaren'deki beşinci sezonuna girerken, Alonso da dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel'in yerini alarak Aston Martin ile ilk sezonuna başlayacak.

Her iki takım da 2022'de F1'in zemin etkisi dönemine zorlu bir başlangıç yaptı. McLaren, Alonso'nun eski takımı Alpine ile Takımlar Şampiyonası'ndaki dördüncülük mücadelesinde mağlup oldu; Aston Martin ise yedincilik elde etti.

McLaren ve Aston Martin'in bu yıl orta sıralarda mücadele etmesi beklenirken, eski Williams ve Ferrari takım yöneticisi Peter Windsor, Mercedes'in müşteri takımları arasındaki mücadelenin Norris'in Alonso'ya karşı nasıl bir performans göstereceğine bağlı olabileceğini düşünüyor.

Twitch yayını aracılığıyla konuşan Windsor, şunları söyledi: "Lando şu anda ilginç bir durumda çünkü McLaren'in öncelikle Aston Martin'i yenmesi gerekiyor."

"Fernando Alonso'yu Mercedes teknolojisine sahip bir Aston Martin ile yenmek kolay olmayacaktır. McLaren için Alpine'deki Fernando'yu yenmeye çalışmak yeterince zordu."

"Mercedes gücü ve teknolojisine sahip Aston Martin'deki Fernando Alonso ile aynı güç ünitesine sahip McLaren'deki Lando Norris'in nasıl yarışacaklarını ve nasıl bir performans sergileyeceklerini hep birlikte göreceğiz."

"İlginç bir yarış olacak, gerçekten ilginç." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin, talks to new team-mate Fernando Alonso, Aston Martin, as Pedro de la Rosa looks on

Fotoğraf: Mark Sutton