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McLaren ve LEGO, ilk LEGO Technic McLaren Formula 1 aracını tanıttı

McLaren Racing ve LEGO Group, ilk LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Aracını sundu.

McLaren ve LEGO, ilk LEGO Technic McLaren Formula 1 aracını tanıttı
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McLaren Racing ve LEGO Group, bugün LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Aracını duyurdu. Bu eşsiz LEGO modeli, iki markanın işbirliği ile hazırlandı ve 1 Mart 2022'den itibaren dünya çapında taraftarlara sunulacak.

LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Aracı, McLaren'ın 2021 F1 sezonu boyunca MCL35M araçlarında görülen ikonik papaya turuncusunu taşıyor ve aynı zamanda yeni 2022 F1 araçlarının bir görünümünü sunuyor.

Bu model aynı zamanda bir F1 aracının ilk LEGO Technic versiyonu olarak yer alıyor. Araç, McLaren ve LEGO Group'un ortak olarak paylaştığı üst düzey tasarım ve teknoloji değerlerini yansıtacak ve taraftarların, spora olan tutkularını keşfetmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

LEGO Group'un tasarım uzmanları tarafından McLaren F1 takımının desteğiyle tasarlanan model, hareketli pistonlara, kokpitten etkinleştirilen direksiyona, süspansiyona, diferansiyel kilidine ve bir V6 silindirli motora sahip. Tamamlanan 1.432 parçalı model, 5 inç (13 santimetre) yüksekliğinde, 25.5 inç (65 santimetre) uzunluğunda ve 10.5 inç (27 santimetre) genişliğinde.

 

McLaren Racing teknik direktörü James Key, "McLaren F1 aracımızın eşsiz LEGO Technic modelini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ürün, 2021 sezonu görünümümüzü taşıyor ve taraftarlara yeni 2022 araçlarının uygulamalı bir tasarımını sunuyor."

"Bu, cesur tasarım yaklaşımımızın ruhunu gerçekten benimsemiş olan LEGO Group ile kurduğumuz çevik işbirliği sayesinde oldu. Ürün harika görünüyor ve bunu taraftarlarımıza sunmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

LEGO Technic'den Neils Horsted ise, "LEGO Group ve McLaren arasındaki ortaklık, bir sonraki işbirliği için her bir araya geldiğimizde sürekli gelişiyor."

"Taraftarlarımıza ilham verebildiğimiz teknoloji ve tasarımlarla, hem yarış pistinde hem de LEGO taşlarıyla sınırları zorluyoruz. Bu eşsiz ürün, taraftarlarımız için oyun deneyiminin öneminin gerçek bir kanıtı." dedi.

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