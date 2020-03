McLaren ve Haas, karantina haberini doğruladı

Çarşamba günü Melbourne'de iki Haas çalışanı ve bir McLaren çalışanının Coronavirüs belirtileri nedeniyle karantina altına alındığı ortaya çıkmıştı.

Her iki ekibin basın servisi bu durumu doğruladılar.

Bu üç çalışan da, hastalık belirtisi göstermelerinin ardından hemen testlere sokuldular ve test sonuçları gelene kadar otelde kalmaya devam edecekler.

Otel odasına kimse alınmayacak ve bu isimlerin dışarıya çıkmasına da izin verilmeyecek.

McLaren, bir çalışanında belirtiler olduğunu ve bu çalışanın, test sonuçları çıkana kadar dış dünyayla bağlantısının kesileceğini doğruladı.

McLaren, “Çalışanlarımızdan birisinde Coronavirüs'e benzer semptomlar görülmesinin ardından önlem olarak kendisini tecrit ettiğimizi doğrulayabiliriz. Test sonuçlarının yarın geceye kadar gelmesini bekliyoruz. Geri kalan çalışanlar normal programa göre çalışmaya devam ediyor." açılmasını yaptı.

Haas'tan da benzer bir açıklama geldi.

Haas, “İki çalışanımızda bazı belirtiler vardı. Bu yüzden sonuçlar elde etmek için teste tabi tutuldular ve kendilerini tecrit ettiler." denildi.

AFP'ye göre, Williams'a ait bir çalışanda da Coronavirüs semptomları var, ancak takım henüz bunu doğrulamadı.

Members of the McLaren team walk the track

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images