McLaren ve Castore arasındaki ortaklık genişletildi
McLaren Racing, İngiliz giyim markası Castore ile olan anlaşmasını hem uzattığını hem de genişlettiğini açıkladı.
Castore, 2021 yılından bu yana McLaren ile çalışıyordu ve İngiliz ekibe kıyafet, aksesuar ve diğer pek çok şey tedarik ediyordu.
Yenilenen anlaşma sayesinde Castore, 2023 yılından itibaren Formula 1 takımının yanı sıra IndyCar, Extreme E ve Formula E takımlarına da kıyafet ve aksesuar tedarik edecek.
Anlaşma kapsamında şirket logolarının tüm serilerdeki araçlarda yer alması bekleniyor.
McLaren Racing Lisans ve E-ticaret Direktörü Lindsey Eckhouse, "Castore ile ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz."
"Takımın kıyafet ve aksesuarlarına olumlu tepkiler alıyoruz. McLaren yarış portföyünün Formula 1'in ötesindeki gücünü takdir eden ortaklara sahip olmak çok önemli."
"Bu nedenle işbirliğini bir sonraki seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz."
Castore, 2023 yılında Red Bull Racing'in de resmi giyim ortağı ve tedarikçisi olacak.
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