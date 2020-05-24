Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor

paylaşım
yorumlar
McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor
Ekleyen:
, Editör
24 May 2020 06:36

Renault'nun ardından Aston Martin ve McLaren'ın da mali krizle boğuştuğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Renault hakkında korkutucu açıklamalar gelmişti ve Fransız üreticinin "yok olabileceği" bile söylenmişti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Evet, Renault yok olabilir” ifadelerini kullandı.

Şimdi ise McLaren ve Aston Martin için benzer iddialar ortaya atıldı.

AD'nin cumartesi günü yayınladığı bir habere göre McLaren, koronavirüsü atlatabilmek için için minimum 280 milyon euro'ya ihtiyaç duyuyor. Markanın Formula 1'den elde ettiği gelirler, koronavirüs krizi nedeniyle zaten dibe vurdu.

Ama aynı zamanda virüs ortaya çıktığından bu yana spor otomobil satışlarında da keskin bir düşüş yaşandı. Financial Times verilerine göre McLaren'ın spor otomobil üretimi Mart ayından beri durdu ve henüz üretime başlayamadılar. 

Geçtiğimiz haftalarda McLaren'ın COVID-19 krizini atlatabilmek için Woking'deki merkezini ve klasik F1 araç koleksiyonundan bazılarını teminat göstererek 275 milyon pound civarında kredi çekmeyi planladığı ifade ediliyordu.

Ancak şimdi bunları teminat göstermede sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor.

GPBlog'daki habere göre, hissedarlar yaklaşık 300 milyon poundluk destek verdi fakat bu, yeterli değildi. Önümüzdeki aylar için daha fazla nakite ihtiyaçları var.

Benzer problemleri Aston Martin de yaşıyor gibi görünüyor. İngiliz markanın zaten çok iyi durumda olmadığı biliniyor ve ilk SUV için umutlarını çok yüksek tutmuşlardı.

Lawrence Stroll'ün önemli miktardaki yatırımı bile ikonik markanın yaşantısını normal şekilde sürdürmesi için yeterli görünmüyor ve şimdi finansman arayışına girmiş durumdalar.

Alakalı video

Sonraki haber
Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"

Önceki haber

Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"

2
Formula 1

McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor

25dk
3
Formula 1

Rakamlarla Kimi Raikkonen'in kariyeri

4
World Superbike

Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"

5
Formula 1

Ferrari: "Binotto'nun Vettel'le ilgili anormal durumu iyi yönetmesi gerekiyor"

Son Videolar

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Son Haberler

McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor
F1

McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor

Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"
F1

Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"

Rakamlarla Kimi Raikkonen'in kariyeri
F1

Rakamlarla Kimi Raikkonen'in kariyeri

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Mayıs

F1 tarihinde bugün: 23 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 23 Mayıs

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.