McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Renault hakkında korkutucu açıklamalar gelmişti ve Fransız üreticinin "yok olabileceği" bile söylenmişti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Evet, Renault yok olabilir” ifadelerini kullandı.

Şimdi ise McLaren ve Aston Martin için benzer iddialar ortaya atıldı.

AD'nin cumartesi günü yayınladığı bir habere göre McLaren, koronavirüsü atlatabilmek için için minimum 280 milyon euro'ya ihtiyaç duyuyor. Markanın Formula 1'den elde ettiği gelirler, koronavirüs krizi nedeniyle zaten dibe vurdu.

Ama aynı zamanda virüs ortaya çıktığından bu yana spor otomobil satışlarında da keskin bir düşüş yaşandı. Financial Times verilerine göre McLaren'ın spor otomobil üretimi Mart ayından beri durdu ve henüz üretime başlayamadılar.

Geçtiğimiz haftalarda McLaren'ın COVID-19 krizini atlatabilmek için Woking'deki merkezini ve klasik F1 araç koleksiyonundan bazılarını teminat göstererek 275 milyon pound civarında kredi çekmeyi planladığı ifade ediliyordu.

Ancak şimdi bunları teminat göstermede sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor.

GPBlog'daki habere göre, hissedarlar yaklaşık 300 milyon poundluk destek verdi fakat bu, yeterli değildi. Önümüzdeki aylar için daha fazla nakite ihtiyaçları var.

Benzer problemleri Aston Martin de yaşıyor gibi görünüyor. İngiliz markanın zaten çok iyi durumda olmadığı biliniyor ve ilk SUV için umutlarını çok yüksek tutmuşlardı.

Lawrence Stroll'ün önemli miktardaki yatırımı bile ikonik markanın yaşantısını normal şekilde sürdürmesi için yeterli görünmüyor ve şimdi finansman arayışına girmiş durumdalar.

Alakalı video