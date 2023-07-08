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McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Britanya Grand Prix'sinde yeni ön kanat tanıtan tek takım Mercedes değildi; McLaren ve Alpine de önemli değişiklikler getirdi.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Lando Norris, McLaren MCL60

Beklendiği gibi, takımların bu yöndeki eğilimleri göz önüne alındığında, ana değişiklikler kanadın dış kısmında yapılmış ve hava akımını dışarı yönlendirmek için planyalar ile kenar plakasının etkileşim şekli değiştirilmiş.

Alpine bu kapsamda, ana düzlemin akor uzunluğunu arttırırken, ardından gelen üç planyanın akor uzunluğunu azaltmış.

Bu, kenar plakası birleşiminde her bir kanat arasındaki boşluğu sıkılaştıran bir şey ve her bir elemanın daha sıkı sarılmasıyla sonuçlanır.  

Alpine A523 technical detail

Alpine A523 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Kenar plakasının dışında yer alan kanatçıkta da değişiklikler yapılmış. S şekli genel olarak korunmuş ancak daha yüksek bir konuma alınmış ve yeni konuma uyacak şekilde yeniden şekillendirilmiş.

Bunun ötesinde, kızıl ötesi lastik izleme kamerasını barındırmak için kullanılan parça da daha yüksek bir açı gerektiren daha alçak bir konuma taşınmış.

Ancak, bu muhtemelen sağladığı görüşten ziyade bu konumda oluşturduğu aerodinamik özelliklerle ilgili.

Kanadın iç ucunda da değişiklikler var; pivotlar burnun yan tarafına yaklaştıkça üst kanadın hareketli bölümlerinin genişliği artıyor.  

Buna karşılık, hareketli olmayan bölüm daralmış ve sonuç olarak kanatların şekli değiştirilmiş.

Benzer şekilde, ana kanadın ön kenarı ve ikinci planya, ilgili değişiklikleri hesaba katmak ve kanat ve burun bölümü etrafındaki akış için gerekli yardımı sağlamak üzere yeniden şekillendirildi. 

McLaren MCL60 Front Wing

McLaren MCL60 Ön Kanat

Fotoğraf: Uncredited

McLaren, Avusturya Grand Prix'sinde sadece Lando Norris'in aracına eklediği büyük güncelleme paketine paralel olarak, Britanya Grand Prix'sinde de yeni bir ön kanat ve modifiye edilmiş burun tanıttı. 

Kanadın dış ucunda yapılan değişiklikler, bu yeni düzenlemeler altında Mercedes'ten gördüğümüz, kanatların kenar plakasından ayrıldığı ve planyaların kenar plakasına metal çubukla bağlandığı tasarıma geçildi.

Bu tasarımın avantajı, kanadın hassas bir bölgesinde üç ekstra girdap yüzeyine sahip olması ve bunların hepsinin hava akışını ön lastiğin dışına doğru akmaya ikna etmek için dışa doğru açılı olabilmesidir. 

Her iki takım için de, yapılan değişikliklerin o bölgedeki performansta bir artışa yönelik olduğu açık. 

Bununla birlikte, daha dışa dönük bir ön kanada geçiş genellikle hava akımını genel olarak aşağı yönlendirmeyle alakalıdır, akış yapılarının birbirine bağlılığı böyledir. Her ikisi de Alpine ve McLaren'in son yarışlarda değişiklik yaptığı araç alanlarıdır.  

Aston Martin AMR23 technical detail

Aston Martin AMR23 teknik detayları

Fotoğraf: Matt Kew

Aston Martin, çevresindeki takımlar kadar kapsamlı olmasa da, Britanya Grand Prix'si için ön kanadında da değişiklikler yaptı.

Üst iki planya, tasarımı Silverstone pistinin taleplerine daha uygun hale getirmek için özelleştirildi. 

Değişiklikler, İspanya Grand Prix'sinde tanıtılan tasarım konfigürasyonunun basitçe kırpılmış varyantları olmak yerine yeni kanatçıkların da takılmasını gerektirdi.

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