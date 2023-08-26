McLaren ve AlphaTauri gece çalışma yasağını deldiler
Cuma günü sıkıntı yaşayan McLaren ve AlphaTauri, araçları hızlıca tamir edebilmek için gece çalışma yasağını deldiler. AlphaTauri bu yıl ilk kez gece çalışma hakkını kullanırken, McLaren'in hakları tükendi.
İkinci antrenman seansı iki takım için olaylı geçti.
İlk olarak Oscar Piastri bir spin sonucu bariyerlere çarparken, kısa süre sonra aynı yerde Daniel Ricciardo önden kayma yaşayarak bariyerlere nispeten hafifçe temas etti.
Her iki Avustralyalı da seansa veda etti, ancak seans sonrası Ricciardo'nun bileğinden sakatlandığı ortaya çıktı.
Bileği sargıya alınan Ricciardo doğal olarak yarışa çıkamayacak ve yerini Red Bull akademisinin en büyük yıldızı konumundaki Liam Lawson'a bırakacak.
Kariyerinin ilk yarışına çıkmaya hazırlanan Lawson'ın tecrübeli Ricciardo'ya göre çok daha farklı bir ayar setine ihtiyacı olacak, bu sebeple gece boyunca çalışan AlphaTauri, bu sezon ilk kez gece çalışma yasağını deldi.
McLaren ise hem Cumartesi günü yağacak olası bir yağmura hazırlanmak, hem de hızlı adımlar atabilmek için Piastri'nin aracını gece tamir etmeyi tercih etti, ancak AlphaTauri'nin aksine ikinci kez yasağı deldiği için haklarını tüketti.
FIA, her takıma sezon boyunca yalnızca iki kez gece çalışma hakkı tanıyor, bunun dışında her gün tamamlandıktan sonra araçların parc ferme'e çekilmesi gerekiyor.
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