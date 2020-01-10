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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı

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McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 11:22

McLaren, bugün yaptığı açıklamada Unilever ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Açıklama bugün McLaren'dan geldi ve buna göre Unilever, 2020 yılıyla birlikte İngiliz ekibin teknik partnerlerinden birisi haline gelecek.

Anlaşma çok yıllık olacak ve sonrasında uzatma opsiyonu da bulunacak.

Unilever aynı zamanda Williams'la devam etmeme kararı alan Rexona şirketinin de sahibi konumunda yer alıyordu.

Unilever, sözleşmenin bitmesinin ardından Williams'la devam etmemeyi seçti ve McLaren'la görüşerek İngiliz ekiple anlaştı.

Şirket logolarının yeni McLaren MCL35'te yer alması bekleniyor.

Konu hakkına konuşan Zak Brown, “McLaren ve Unilever, teknoloji endüstrisinde inovasyon, yenilik ve liderlik konusunda küresel üne sahip olan iki küresel şirket konumunda yer alıyor. 50 yıldan uzun bir süredir McLaren, ileri teknoloji çözümlerini kullanarak mühendislik tarafında öncü konumunda yer aldı. Bu işbirliği, işimizi geliştirirken bilgi ve tecrübemizi paylaşmamıza izin verecek. Bu sezon bu işbirliğine başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Unilever'in şef mühendisi Dave Penrith, "Bu hem Unilever hem de McLaren için oldukça heyecan verici bir ortaklık." dedi.

Bu ortaklıkla taraflar malzeme bilimi, sensör teknolojisi ve Mühendislik Akademisi oluşturma gibi projelerde birlikte çalışacak.

McLaren CEO'su Zak Brown uzun süredir Unilever ile yakın bir ilişkiye sahipti.

Uniliver; Dove, Knorr, Rexona, Hellmann's, Wall's, Magnum ve Axe gibi 400'e yakın markanın sahibi konumunda yer alıyor.

Williams da bugün yaptığı açıklama ile Unilever'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti ve gelecek için başarı diledi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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