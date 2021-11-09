McLaren: “Üçüncülük savaşından vazgeçmek için hiçbir sebep yok”

Eylül ayındaki İtalya Grand Prix’sinde 1-2 olduktan sonra McLaren, üçüncülük savaşında Ferrari’ye karşı avantajının azaldığını gördü.

Güncellenen motoruyla beraber Ferrari, son üç yarışın hepsinde McLaren’ı geride bıraktı ve 17.5 puanlık dezavantajını, 13.5 puanlık avantaja çevirdi.

Meksika’da Charles Leclerc ve Carlos Sainz sırasıyla beşinci ve altıncı olurken, McLaren ancak Lando Norris’in 10. olmasıyla bir puan alabildi. Daniel Ricciardo ise ilk virajda Valtteri Bottas’la yaşadığı temasın ardından puan alamadı.

Ancak Seidl, yaşadıkları bu gerilemenin, Ferrari’ye karşı diz çökmeleri için bir sebep olmadığını ve zor günlerin, rakiplerini de kolayca vurabileceğini söyledi.

Meksika GP sonrası Seidl, “En önemli şey, yarışlarda bu gibi günlerin yaşanabileceğini kabul etmek. Bunlar, sporun bir parçası.”

“Aynı zamanda, bunlar rakibinizin başına da gelebilir. Bu yüzden, bu mücadelede pes etmek için hiçbir sebep yok. Devam etmek önemli. Neyse ki sonraki yarış hemen önümüzdeki hafta ve böylece karşılık vermeye çalışabiliriz.”

“Elbette bugün sadece bir puan almak hayal kırıklığı yarattı, ki bu da takımlar şampiyonası için büyük bir kayıp.”

“Ancak dediğim gibi, rakibimizin başına da bu gelebilir. Kendimize odaklı kalmalı ve istikrarlı olarak puan aldığımızdan emin olmalıyız, ki bunu bugün yapamadık.” dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Meksika’daki yüksek rakım, takımların yüksek yere basma gücü paketleriyle yarışmak zorunda kalmalarına sebep oldu. Seidl, McLaren’ın bu konuda “Ferrari’ye göre geride olduğunu” kabul etti.

Seidl, son dört yarıştan hangisinin McLaren’a Ferrari’den daha çok uyacağını tahmin etmenin çok zor olduğunu da belirtti.

“Burada rol oynayan çok fazla faktör var. Sıcaklıklar, lastik seçimi, yere basma gücü seviyesi ve elbette pist karakteristikleri…”

“Bu sene bunu birçok kez gördük. Tahminde bulunmanın zor olduğunu ve herkesin beklediğinden farklı sonuçlar olabileceğini gördük.”

Ferrari sürücüleri Leclerc ve Sainz da Seidl’ın düşüncelerine katıldılar ve üçüncülük savaşının, sezon sonuna kadar çok yakın olacağını düşündüklerini belirttiler.

Leclerc, “Bu, hangi takımın daha az hata yapacağına bağlı olacak. Çünkü çok, çok yakınız.”

“Bizim biraz önde olduğumuz yarışlar olabilir ve diğer yarışlarda da onlar biraz önde olabilir. Ancak farkı bunun oluşturacağını düşünmüyorum. Bence en az hatayı yapacak olan takım kazanacak ve bugün bunun iyi bir örneğini gördük.”

“McLaren’lar oldukça arkadayken büyük bir fırsatı değerlendirdik. Oldukça iyi puanlar kazandık, ki bunun üçüncülük için önemli bir zamanda geldiğini düşünüyorum.” dedi.

Sainz ise, “Sonuna kadar çok yakın bir mücadele olacak. Bugün bunun bir örneğini gördük. İlk virajda Daniel bizim önümüzdeydi.”

“McLaren her hafta sonu mücadelenin içerisinde. Ancak kaza yaptılar. İlk viraja kadar iki Ferrari’nin önünde bir McLaren vardı. Onların kendilerine has güçlü yanları var. Çok iyi start alıyorlar, yüksek hızlı virajlarda çok iyi bir araçları var.”

“Monza ve Sochi gibi onlara daha çok uyan pistlere gittiğimizde onları yenmek zor olacak.”

“Yeni güç ünitesi, her pistte mücadele içinde olmamızı sağladı ve şu anda bu mücadeleyi iyi yönetiyoruz ve sonunda şampiyonada öne geçtik.” ifadelerini kullandı.