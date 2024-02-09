McLaren, üç yeni sponsor açıkladı
McLaren, 2024 F1 sezonu öncesinde üç yeni sponsorla anlaşma imzaladığını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl McLaren takımı, finans ve insan kaynakları gibi alanlarda önde gelen yazılım çözümleri geliştiren Workday ile çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı.
Taraflar, bu ortaklıktan memnun kaldılar ve 2024 için tamamen yeni bir anlaşma imzaladılar. Artık McLaren ile daha geniş çapta çalışacak Workday'in logoları MCL38'in arka kanadında/takım üniformalarında yer alacak.
McLaren Racing aynı zamanda Ecolab ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Merkezi Minnesota'da bulunan Ecolab, su arıtma ve dezenfeksiyon sistemleri geliştiriyor.
Önümüzdeki sezon Lando Norris ve Oscar Piastri'nin yarış kıyafetlerinde şirket logoları yer alacak.
Son olarak McLaren, bulut depolama hizmetleri sağlayan Dropbox ile çok yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
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