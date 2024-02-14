McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek
McLaren, yeni MCL38 ile geçen yılın zayıflıklarını gidermeye çalışırken üç ana alanda daha fazla güncelleme yapmayı hedefliyor.
McLaren MCL38 detail
Fotoğraf: McLaren
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