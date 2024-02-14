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McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek

McLaren, yeni MCL38 ile geçen yılın zayıflıklarını gidermeye çalışırken üç ana alanda daha fazla güncelleme yapmayı hedefliyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
McLaren MCL38
Çarşamba sabahı McLaren, 2024 aracının çevrimiçi lansmanını gerçekleştirdi.
Takım patronu Andrea Stella'nın takımın lansman hedeflerini kaçırdığını itiraf etmesinin ardından geçen yılki MCL60 aracından beklentiler azalmıştı.
Ancak sezon ortasındaki güncelleme McLaren'i en çok gelişme gösteren takım haline getirerek dördüncülüğe yükseltti.
Bu yılki MCL38, aerodinamik verimlilik, düşük hızlı virajlarda mekanik tutuş ve aracın lastiklerle etkileşimi gibi geçen yılki aracın temel zayıflıklarını daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.
Stella, takımın her üç alanda da adımlar attığına inanmasının yanı sıra; bazı projelerin Bahreyn spesifikasyonu için zamanında hazır olmamasının ardından daha fazla güncelleme yapılacağını söylüyor.
Stella, "Üç ana hedefimiz vardı."
"Birincisi aerodinamik verimliliği artırmak, ikincisi mekanik yol tutuşu iyileştirmek ve üçüncüsü de lastiklerle etkileşimi iyileştirmekti."
"Herhangi bir oran veremem ancak bu üç alanın her birinde daha fazla iyileştirme potansiyeli olduğunu gördüğümüzü söyleyebilirim."
"Başladığımız ve potansiyeli olan birkaç proje vardı, ancak bunları lansman aracında kullanmak için zamanında tamamlayamadık, bu nedenle büyük olasılıkla sezonun başında güncellemeler getireceğiz." dedi.
McLaren'ın programın gerisinde kalıp kalmadığı ve MCL38'in başarılı selefine benzer bir kapsamda önemli performans yükseltmeleri alıp almayacağı sorulduğunda Stella şu yanıtı verdi: "Bunun yeniliklerin yetişmemesinden değil, bazı geliştirme projelerinin yetişmemesinden kaynaklandığını söyleyebilirim."
McLaren MCL38 detail

McLaren MCL38 detail

Fotoğraf: McLaren

"Bazı geliştirme projelerine başladığınızda, elbette bunları mümkün olan en kısa sürede teslim etmeyi hedeflemek istersiniz. Ancak aracı tasarlama şeklimizde bu projelerin araca daha sonra eklenmesi için bir alan yarattık."
"Bazılarının ise araçta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla, bu sadece projelerin olgunlaşması ve ardından teslim edilmeye hazır hale gelmesi için gereken şey zaman."
McLaren'in geçen yılki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana gösterdiği etkileyici gelişim eğrisi Lando Norris'e yedi, Oscar Piastri'ye ise iki podyum kazandırarak bugüne kadar bir takım tarafından gerçekleştirilen en güçlü sezon içi toparlanmalardan birine imza attı.
Stella, Woking ekibinin fikirleri ya da bütçe ödeneği tükenmeden önce güncellemeler yapmaya devam ederek 2024 boyunca 'yörüngeyi koruyabileceğini' umuyor.
"Piste çıktıktan sonra, geliştirme açısından geçen yıl Avusturya'da başladığımız ve Singapur'da pekiştirdiğimiz hedeflerimize yönelik bir adım attığımızı teyit edip edemeyeceğimizi göreceğiz."
"Geliştirmede mümkün olduğunca çok zorlayacağız ve daha sonra parçalar veya projeler olgunlaştığında düğmeye basacağız. Bu parçaları piste getirdiğimizde bizi sınırlayan şeyin bütçe mi yoksa fikir mi olduğunu göreceğiz." 
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