McLaren, Türk Bitci.com ile anlaştı!

Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain (blok zinciri) ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak.

Son dönemd Glasgow Rangers ve Real Betis ile yaptığı anlaşmalarla Türk blok zincirini yurt dışına ihraç etmeyi başaran Bitci Teknoloji, şimdi gerçek anlamda Formula 1'deki ilk Türk takım sponsoru olacak.

Formula 1 tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan McLaren, blok zinciri teknolojilerinin geliştirilmesi için Bitci Teknoloji’yi seçti.

Anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Söz konusu token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blok zinciri platformu BitciChain üzerinde çalışacak.

Çok yıllık (3+2) anlaşma kapsamında Bicti.com'un logosu, McLaren MCL35M aracının üzerinde ve hem Lando Norris hem de Daniel Ricciardo'nun kaskında yer alacak.

McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller şunları söyledi: "Bitci.com'u McLaren F1 takımımızın resmi partneri olarak açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Markayla olan bu uzun vadeli ortaklık ve bir taraftar jetonu hazırlamamız, spor için bir ilk olacak. Bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışında Bitci.com ile çalışmayı ve markayı ilk kez MCL35M'de görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, "Formula 1, dünyanın en sevilen ve en çok seyredilen sporları arasında yer alıyor. En eşsiz takımlardan biri olan ve elde ettiği başarılarla tüm dünyaca Formula 1'in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing'in bu proje için bir Türk blok zinciri şirketi ile çalışmayı seçmiş olması, Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli." dedi.

Blockchain’in kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını söyleyen Çağdaş Çağlar, “Bunun yanında Formula 1 dünyada Ar-Ge’nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren Racing’in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız.” ifadelerini kullandı.