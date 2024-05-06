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Formula 1 Miami GP

McLaren, Trump'ın yaptığı garaj ziyaretine açıklık getirdi

McLaren, Miami Grand Prix'si öncesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın garaj ziyaretinin Trump'a verilen "siyasi bir destek" olmadığını açıkladı.

Ezel Tan
Donald Trump, 45th President of the United States, Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

New York'ta devam etmekte olan sus payı davasına ara veren Trump, Pazar günü Miami'de tartışmalı şekilde F1 padoğundaydı.

McLaren garajında fotoğraf çektirdi ve yarıştan önce CEO Zak Brown ile sohbet ederken görüldü.

Trump'ın davranışları doğal olarak F1 ve McLaren'ın ona neden uluslararası bir medya desteği sağladığı konusunda bazı tartışmalara yol açtı.

Fakat bi açıklama yayınlayan McLaren, bunun siyasi bir konu olmadığını açıkladı.

Takım tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “McLaren siyasi olmayan bir kuruluştur. Yine de Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı makamını tanıyor ve saygı duyuyoruz."

“Bu nedenle yarış günü garajımızı ziyaret etme talebi geldiğinde FIA Başkanı, Liberty Media ve Formula 1 CEO'ları ile beraber bunu kabul ettik."

“F1 temsilcisi olarak McLaren Racing'in seçilmesinden onur duyduk ve bu da bize motor sporlarına getirdiğimiz dünya standartlarındaki mühendisliği sergileme fırsatı verdi.”

Donald Trump congratulates the McLaren team in Parc Ferme

Donald Trump congratulates the McLaren team in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Trump'ın McLaren'i ziyareti, Lando Norris'in zaferiyle aynı döneme geldi.

Yarıştan sonra konuşan Norris, Trump'ın kendisini başarısından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Garajda Trump'ın olması hakkında konuşan Norris şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse onu garajda görmedim. Yarışa hazırlanmakla meşguldüm. Fakat yarıştan sonra beni gördü ve tebrik etmek için yanıma geldi."

“Sanırım bu bir onur, çünkü ne zaman böyle birine sahip olsanız, size gelmeleri, zaman ayırmaları ve yaptıklarınız için saygılarını sunmaları onur verici."

“Benim şans tılsımım olduğunu söyledi çünkü ben kazandım. Artık daha fazla yarışa gelir mi bilmiyorum!"

“Fakat hafta sonu burada pek çok özel ya da havalı insan var. Donald pek çok açıdan saygı duymanız gereken biri."

“Neler yapabileceğinizi ve iş ahlakınızı kabul eden böyle biri için minnettar olmalısınız. Ben de öyle yaptım. Evet, harika bir andı.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Donald Trump

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Donald Trump

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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