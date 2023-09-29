McLaren, Toyota ile yakın ilişkiler kurmaya mı başlıyor?
McLaren'in Toyota fabrika sürücüsü Ryo Hirakawa'yı 2024 yılı için yedek sürücüler listesine aldığını duyurmasıyla iki taraf arasında olası bir ortaklık söylentileri artmaya başladı.
Woking merkezli ekip, programını Woking'deki kendi yeni tesisine kaydırdığı için Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanmak zorunda olduğu uzun süreli bir anlaşmayı kısa süre önce sona erdirdi.
Ancak bu durumun ardından taraflar, gelişiyor ve yakınlaşıyor gibi göründü.
Geçen hafta sonu Japonya GP'sinde McLaren, Toyota fabrika sürücüsü Ryo Hirakawa'yı 2024 yılı için yedek sürücüler listesine aldığını duyurdu.
Anlaşmanın bir parçası olarak Japon sürücü McLaren'in simülatör programına da katılacak ve 2021 aracıyla bazı testler yapacak.
Toyota başkanı Akio Toyoda'nın geçen hafta sonu Japonya GP'sinde Japon üreticiden bir heyetin parçası olarak McLaren ile birlikte bulunması da F1'e artan ilgi fikrini daha da güçlendirdi.
Hatta McLaren'in, bir noktada F1'e geri dönmeyi seçmeleri halinde Toyota ile gelecekte potansiyel bir güç ünitesi ortaklığı kurabilecekleri söylentilerine yol açtı.
Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Timo Glock, Toyota TF108
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Motorsport.com tarafından Hirakawa anlaşmasının arka planını açıklaması istenen McLaren takım patronu Andrea Stella, bunun Toyota ile yapılan daha büyük bir anlaşmanın parçası olduğunu açıkladı.
Stella, "Bir sürücü geliştirme programı başlattığımız için kapımızı çalan pek çok kişi var."
"Aktif olarak yeteneklerin peşindeyiz. Diğer yeteneklerden de programa katılmak için ilgi görüyoruz ki bu iyi bir şey. Bu açıdan bir güvenilirliğimiz olduğunu gösteriyor."
"Dolayısıyla, Ryo ve Toyota'nın sürücü geliştirme programı açısından takıma katılmak istemesi bizi kesinlikle heyecanlandırdı."
"Biz de bunun avantajını kullanarak onu yedek sürücüler havuzuna eklemek istedik."
"Bu sadece sürücüyle ilgili değil, aynı zamanda performansla ve sürücü gelişimiyle nasıl başa çıktığımız konusunda da fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Yani ufkumuzu biraz genişletmek istiyoruz." dedi.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde daha yakın bağların kurulma potansiyeli olsa da, Toyota'nın F1'e geri dönmek istediği yönündeki iddialar için şimdilik erken gibi görünüyor.
Japonya GP'sinde konuşan Toyota Gazoo Racing danışmanı Kazuki Nakajima, Hirakawa anlaşmasının gride geri dönüşün ilk adımı olmadığını söyledi, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde işlerin değişmesine açık kapı bıraktı.
Motorsport.com tarafından Toyota'nın F1'e olan ilgisi sorulduğunda, "Şimdilik kesinlikle hayır."
"Bu anlaşma gerçekten tamamen bir sürücüye odaklanıyor, bir sürücünün hayalini destekliyor."
"Şu anda bununla hiçbir ilgisi yok. Biliyorum, elbette bunu düşünebilirsiniz çünkü birçok söylenti var."
"Ama açıkça söyleyebilirim ki bununla hiçbir ilgisi yok. Tabii ki gelecekte neler olacağını bilemeyiz." dedi.
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