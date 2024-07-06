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Formula 1 Britanya GP

McLaren, topladığı veriler ışığında Verstappen'in kuralları ihlal ettiğinden emin

McLaren takım patronu Andrea Stella, Max Verstappen'in Lando Norris ile olan mücadelesine ilişkin verilerin, ilk düşüncelerini doğruladığını söylüyor.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38, after the pair have made contact. Verstappen drives with a damaged wheel and puncture

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38, after the pair have made contact. Verstappen drives with a damaged wheel and puncture

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımının, Max Verstappen'in Avusturya Grand Prix'sinin son turlarında Lando Norris ile mücadele ettiği sırada fren yaparken kesinlikle döndüğünü kanıtlayan “veriler, videolar, gerçekler, analizler, GPS” topladığından emin.

Britanya Grand Prix'si için antrenmanlar tamamlanırken Avusturya hakkındaki konuşmalar hala devam ediyor ve McLaren'den Andrea Stella, takımının hakemlerin Verstappen'i daha eleştirel bir gözle değerlendirmesi gerektiğini kanıtlayabileceğinden emin olduğunu belirterek bu konuya daha fazla bağlam ekledi.

Britanya Grand Prix'si için antrenman sonrası Sky Sports'a konuşan Andrea Stella, McLaren takımının Avusturya Grand Prix'sini geride bırakıp ilerlemeye hazır olduğunu, ancak hakemlik departmanında yapılacak işler olduğunu belirtti.

Stella, “Burada dikkate alınması gereken farklı şeyler var.”

“İlk olarak Lando, biliyorsunuz, onun sürüşüne odaklanması ve bunu geride bırakması gerekiyor.”

“Bir hafta öncesine kafanızı takarsanız burada Silverstone’da iyi bir iş çıkaramazsınız. Aracın rekabetçi olduğunu görüyoruz ve kesinlikle bundan yararlanmak istiyoruz, bu yüzden Lando ileriye bakıyor ve biz de bu bakış açısını destekliyoruz.”

“İkinci olarak, bu hiçbir zaman kişisel bir mesele değil. Hiçbir zaman, özellikle bizim tarafımızda, görüşleri kutuplaştırma çabası yok."

“Dünyanın herhangi bir yerinde bu şekilde kutuplaşma yok, bu bizim istediğimiz şey değil.”

“Ama benim için, veriler, videolar, gerçekler, analizler, GPS verileri var ki bunları ilk görüşlerimizi doğrulamak için değerlendirmede oldukça fazla zaman harcadık. Sonuç olarak ilk görüşlerimizin doğru olduğunu söyleyebilirim.” dedi

“Max fren yaparken döndü mü?” diye sorulduğunda Stella,

“Evet, kesinlikle.”

“Ve yarıştan hemen sonra söylediğim gibi, bu manevralar hemen bir uyarı ile, siyah beyaz bayrak ile ele alınsaydı, bence herhangi bir artış olmazdı. Bu açık. Bu, bence, hakemler için de açık.”

“Şimdi ilerleme zamanı, sahip olduğumuz fırsatlardan mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyoruz. Formula 1'de yarışmanın nasıl olacağına dair zaten var olan kuralları uygulanmasını daha iyi hale getirmek için Avusturya'dan gelen çok fazla bilgi var. Ve şimdi bu hafta sonuna bakıyoruz.” dedi.

McLaren’ın bu konuşmayı yalnızca manşetlerde yer almaya teşvik ettiği düşünülebilir, ancak Andrea Stella takımın niyetinin bu olmadığını söylüyor.

Aslında, Stella, Red Bull ile doğrudan konuşmaları gerekmediğini, McLaren’ın temas noktasının daha üst düzeyde olduğunu söylüyor.

“Bu tür bir konuşmada muhatabımız aslında FIA. Daha önce söylediğim gibi, kişisel hiçbir şey yok, kutuplaşmış hiçbir şey yok. Söylediğim gibi, Red Bull’a, Max’e ve başardıklarına çok saygı duyuyorum, ama muhatabımız FIA ve hakemler.”

“Sadece açıklama istedik ve hakemlerden ve FIA'dan aldığımız yanıttan memnun kaldık.” dedi Stella.

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