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Formula 1 / Son dakika

McLaren, testin ikinci haftası için "performans" güncellemeleri hazırladı

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McLaren, testin ikinci haftası için "performans" güncellemeleri hazırladı
Ekleyen:
, Editör
23 Şub 2020 10:39

McLaren takım patronu Andreas Seidl, testin ikinci haftası için performans güncellemeleri hazırladıklarını doğruladı.

McLaren, Barcelona'da gerçekleştirilen testin ilk haftasında genel olarak performans çalışması yapmadı.

Bunun yerine çeşitli ölçümler ve sistem denemeleri yapan İngiliz ekipte işler yolunda gibi görünüyor.

"Şimdiye kadar işler iyi gidiyor ve genel olarak mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Her şeyden önce dayanıklılığa bakarsanız, McLaren uzun yıllar sonra ilk kez teste bu kadar iyi başladı. Bu, takımın ortaya koyduğu tüm bu çalışmalar için harika bir ödül oldu, ki bundan çok mutluyum. Program ve test anlamında, sahip olduğumuz iş listesindeki pek çok şeyi tamamladığımız için mutluyum."

"Dayanıklılık sorunları olmadan, her gün planladığımız turları attık. Kendimize odaklanıyoruz ve parçalarla ilgileniyoruz. Yakaladığımız bu ivmeyi görmek harika. Bugün gördüğünüz gibi sabah yeni bir ön kanat denedik ve şimdiye kadar araç kendisinden beklediğimiz her şeyi yapıyor. Bu korelasyonu görmek harika ve çok mutluyum."

"Daha önce söylediğim gibi bu yılki aracın gelişimi açısından neyi başarmak istediğimiz konusunda net bir planımız var. Sahip olduğumuz tüm kaynakları kullanacağız. Aynı zamanda paralel olarak 2021 aracının gelişimi için harcamak istediğimiz kaynaklar var, bunu çok dikkatlice dengelememiz gerekiyor. Bugün için planımız net."

İkinci haftada pek çok güncelleme getirmeyi planlayıp planlamadıkları sorusuna, "Evet. Melbourne'e gitmeden önce araçtan olabildiğince fazla performans elde etmek için önümüzdeki hafta sürekli olarak piste parçalar getirmek gibi bir planımız var. Performans açısından bakarsak, şimdi henüz ilk günlerde olduğumuzu düşünüyorum. Elbette gördüklerimizden memnunuz. Araç daha önce de söylediğim gibi istendiği gibi performans sergiledi. Bu yüzden bu açıdan herhangi bir soru işareti yok." yanıtını verdi.

İkinci bir araç hazırlayıp hazırlamadıkları sorulduğunda ise, "Hayır, sadece bir test aracımız var ve bununla çalışıyoruz." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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