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McLaren, teste yaptığı pozitif başlangıçtan memnun

McLaren'ın teknik direktörü James Key, Barselona testine yaptıkları başlangıçtan memnun olduğunu dile getirdi.

McLaren, teste yaptığı pozitif başlangıçtan memnun
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Lando Norris , Barselona'daki testlerin ilk gününde yumuşak C4 hamur lastikle en iyi zamanın sahibi oldu.

Günün ardından açıklamalarda bulunan McLaren'ın teknik direktörü James Key,  günün pozitif geçtiğini ancak sonuçlara bakılmaması gerektiğini söyledi.

Key şöyle dedi: "Tasarım sürecinde geçen iki yıldan sonra nihayet MCL36'yı, diğer tüm yeni araçlarla beraber pistte görmek harika. Bu araçların ne kadar yeni olduğunu ve öğrenecek ne kadar fazla şey olduğunu düşünürsek, takımların bugün tamamladığı tur sayısı dikkat çekici. Ayrıca kış testlerinin bu kadar pozitif başladığını görmek de güzel."

"Bizim için verimli bir ilk gün oldu. Şu anda tur sürelerini dikkate almıyoruz. Her şey kendi durumumuzu ve önceliklerimizi öğrenip, bunları yerine getirmekle alakalı. Testtin bu ilk gününde bazı önemli veriler topladık ve hem bu testin geri kalan günlerinde  hem de aracı daha da geliştirirken işimize yarayacak çok şey öğrendik."

"Test programımızdan bahsedecek olursak, pek çok takım gibi sabah, korelasyon verisi anlamında fayda sağlayan aero sensörlerle çalışma yaptık. Aerodinami, 2022 araçlarındaki en büyük değişikliği temsil ediyor ve bu nedenle şimdiden ilk ölçümleri yapmak büyük önem taşıyor. Günün geri kalanında aracı ve lastikleri adım adım anlayarak, çeşitli ayar ve keşif çalışması yaptık. Bugün Lando ile tamamladığımız tur mesafesinden memnun olabiliriz. Yarın Daniel ile tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Lando Norris ise şunları ekledi: "Direksiyona döndüğüm için çok mutluyum. Tekrar araçta olmak ve sınırları zorlayabilmek güzel. Bu yeni aracı sürmek benim için güzeldi çünkü tüm F1 kariyerim boyunca aynı kurallarla yarıştım."

"Bir değişiklik olması güzeldi ve bence verimli de bir gün de oldu. Takım için çok şey öğrendik  ve istediğimiz tüm bilgileri topladık. Şimdi bunları simülatör ve rüzgar tüneliyle karşılaştırabiliriz. Dediğim gibi, iyi bir gün ve teste iyi bir başlangıç oldu."

Norris ayrıca lider olmalarıyla ilgili de,  "Umarım aracımız  bu kadar hızlı kalır fakat herhangi bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken. Bugün en hızlı zamanı yaptım diye ilk yarışı kazanacağımızı düşünmeyin.  Elbette araç hızlı hissettiriyor ve iyi bir ilerleme kaydettik. Fakat henüz ilk günün geride kaldığını unutmamalıyız. Şu an iyi durumda olsak bile ilk yarışta her şey değişebilir." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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