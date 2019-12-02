McLaren, test programını açıkladı

Sezonun son testleri yarın Yas Marina'da başlayacak ve bugün itibariyle tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladılar.

Yapılan açıklamaya göre McLaren, testin ilk gününde Lando Norris'le piste çıkacak. Testin ikinci gününde ise direksiyona Carlos Sainz geçecek.

Böylelikle pilotlar son kez 2019 araçlarıyla sürüş yapmış olacaklar.

Test programı: