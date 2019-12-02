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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

McLaren, test programını açıkladı

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McLaren, test programını açıkladı
Ekleyen:
, Editör
2 Ara 2019 14:50

McLaren F1 Takımı, yarın Abu Dhabi'de başlayacak sezon sonu lastik testine katılacağı pilotları açıkladı.

Sezonun son testleri yarın Yas Marina'da başlayacak ve bugün itibariyle tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladılar.

Yapılan açıklamaya göre McLaren, testin ilk gününde Lando Norris'le piste çıkacak. Testin ikinci gününde ise direksiyona Carlos Sainz geçecek.

Böylelikle pilotlar son kez 2019 araçlarıyla sürüş yapmış olacaklar.

Test programı:

Takım 1. Gün 2. Gün
Germany Mercedes Finland Valtteri Bottas United Kingdom George Russell
Italy Ferrari Germany Sebastian Vettel Monaco Charles Leclerc
Austria Red Bull Racing  Max Verstappen tailandia Alexander Albon
United Kingdom McLaren United Kingdom Lando Norris Spain Carlos Sainz Jr.
France Renault F1 Team France Esteban Ocon France Esteban Ocon
Italy Toro Rosso

Sabah: Indonesia Sean Gelael

Öğleden sonra: Russian Federation Daniil Kvyat

 France Pierre Gasly
Canada Racing Point Mexico Sergio Perez Canada Lance Stroll
Italy Alfa Romeo Finland Kimi Raikkonen Italy Antonio Giovinazzi
United States Haas F1 Team France Romain Grosjean Brazil Pietro Fittipaldi
United Kingdom Williams

Sabah: United Kingdom George Russell

Öğleden sonra: Israel Roy Nissany

 Sabah: Israel Roy Nissany

Öğleden sonra: Canada Nicholas Latifi
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Kemal Şengül

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