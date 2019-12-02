McLaren, test programını açıkladı
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McLaren F1 Takımı, yarın Abu Dhabi'de başlayacak sezon sonu lastik testine katılacağı pilotları açıkladı.
Sezonun son testleri yarın Yas Marina'da başlayacak ve bugün itibariyle tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladılar.
Yapılan açıklamaya göre McLaren, testin ilk gününde Lando Norris'le piste çıkacak. Testin ikinci gününde ise direksiyona Carlos Sainz geçecek.
Böylelikle pilotlar son kez 2019 araçlarıyla sürüş yapmış olacaklar.
Test programı:
|Takım
|1. Gün
|2. Gün
|Mercedes
|Valtteri Bottas
|George Russell
|Ferrari
|Sebastian Vettel
|Charles Leclerc
|Red Bull Racing
|Max Verstappen
|Alexander Albon
|McLaren
|Lando Norris
|Carlos Sainz Jr.
|Renault F1 Team
|Esteban Ocon
|Esteban Ocon
|Toro Rosso
|
Sabah: Sean Gelael
Öğleden sonra: Daniil Kvyat
|Pierre Gasly
|Racing Point
|Sergio Perez
|Lance Stroll
|Alfa Romeo
|Kimi Raikkonen
|Antonio Giovinazzi
|Haas F1 Team
|Romain Grosjean
|Pietro Fittipaldi
|Williams
|
Sabah: George Russell
Öğleden sonra: Roy Nissany
|Sabah: Roy Nissany
Öğleden sonra: Nicholas Latifi
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Editör
|Kemal Şengül
McLaren, test programını açıkladı
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
|Seans
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|FP2
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07:00
17:00
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