McLaren: "Tekrar 2021 yılını yaşamamamız için F1'in kuralları düzeltmesi gerekiyor"

McLaren patronu Andrea Stella, Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde ortaya çıkan yarış kurallarındaki bariz kusurları "düzeltmeye" çalışması gerektiğini düşünüyor.

McLaren takım patronu Andrea Stella bu tür düzeltmelerin, F1'in Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki 2021 sezonunu gölgeleyen türden tartışmalar yerine pistte iyi bir gösteri sunabilmesi için hayati olduğunu düşünüyor.

Stella, sürücüsü Lando Norris'in, Verstappen ile birkaç tur süren mücadelenin ardından Avusturya GP'sinden elendiğini gördü.

Ancak Verstappen'e 10 saniyelik ceza verilen 64. turdaki çarpışmaları, McLaren'ın F1'in yönetim organı FIA'nın daha iyi yönetmesi gerektiğini düşündüğü tek olay değildi.

Stella, FIA'nın Verstappen'in yarışın daha erken bir noktasında fren yaparken yön değiştirmesi konusunda daha sert olması gerektiğine, Norris'in başarısız bir geçiş denemesinin ardından pist sınırları ihlali nedeniyle ceza almasının sağduyulu bir şekilde ele alınması gerektiğine ve Verstappen'e verilen cezanın suçla orantısız olduğuna inanıyor, çünkü Verstappen yine de yarıştan şampiyona liderliğini güçlendirerek çıktı.

Stella, bu olayların F1'in bu tür mücadelelerin gelecekte çarpışmayla sonuçlanmasını önlemek için derinlemesine inceleme yapması için yeterli gerekçe oluşturduğuna inanıyor.

"Bu yarış, son altı veya yedi turu göremememiz nedeniyle büyük bir utanç, çünkü oldukça eğlenceli olurdu."

"Bu eğlenceli değildi çünkü kurallar uygulanmadı. Max'e [fren yaparken yön değiştirme için] bir uyarı verilseydi, bir siyah beyaz bayrak gibi bu, ‘Bunu bir daha yapma.’ anlamına gelirdi ve Lando'ya karşı kapı kapatmada çok daha dikkatli olurdu.”

"Pist sınırlarına gelince, pist sınırı ihlali, birini geçmeye çalışırken tekerlerin biraz kilitlenmesi nedeniyle oluyorsa ve kurallar bu şekilde uygulanırsa ne tür bir yarış yapacağız?”

"Sürücüler, geçiş yapmayı bile denemeyecekler çünkü 'oh, elimdeki üç hakkımdan birini kaybedeceğim' diyecekler.”

“Bence bunu çözmek kolay olacaktır. Bunun için üzgün değiliz, bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz ama gelecekte ele alınması önemli çünkü yarış çizgisi avantajı sağlamak için yapılan pist sınırları ihlali ile büyük bir avantaj kaybı getiren pist sınırları ihlali arasında bir ayrım görmek istiyoruz."

Stella, Verstappen'e verilen cezanın seviyesini de sorguladı ve 10 saniyelik cezanın Hollandalı sürücünün pozisyonunu kaybetmesine neden olmadığını, aksine Norris'in yarıştan çekilmesi nedeniyle Verstappen’e büyük bir kazanç sağladığını söyledi.

F1'de Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki tekrarlanan çarpışmaların anıları hala çok taze olan Stella, F1'in bu tür sorunların tekrarlanmaması için harekete geçmesini umuyor.

Verstappen’e verilen ceza hakkında konuşurken Stella, "Bu karmaşık çünkü bazen sonuçlar küçük olabilir. Bazen de bu durumda olduğu gibi büyük olabilir, bir araba yarıştan çekilmiş ve diğer arabanın yarışı ciddi şekilde tehlikeye atılmış olabilir."

"Her şeyi basit hale getirmek veya 'oh, bu çok açıktı' demek istemiyorum, ama bence 10 saniye ceza, gerçekten etkisizdi.”

"Kovaladığımız sürücü 10 puan kazandı. Bunun kesinlikle düşünülmesi gerekiyor. FIA'nın bu olayı, daha önce söylediğim gibi, analiz edilmesi gereken ve nasıl ilerleyeceğimiz hakkında düşünülmesi gereken bir vaka olarak ele alacağından eminim.”

"Başka bir 2021 görmek istemiyoruz. Bunun Formula 1 yarışında iyi bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Eğlenceli olabilir ama iyi sebeplerden dolayı değil." dedi.

Stella, görmek istediği en büyük değişikliğin, yeni düzenlemelerin devreye girmesi gerekmeksizin kuralların daha sıkı uygulanması olduğunu söyledi.

"Bunun, sınırları sıkılaştırmak, bazı kuralların uygulanmasını sağlamak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Bu kuralların birkaç kez aynı manevranın yapılmasına izin vermeyecek şekilde kötüye kullanılmaması gerektiği konusunda çok net olmamız gerekiyor ve üçüncü seferde bir kaza olacağı belli. İstatistiksel olarak bile bir kaza olacağı belli.”

"Bu durumda sinirlenmek yerine, bunun FIA ve spor için bir fırsat olarak ele alınması benim için önemli, böylece gelecekte umarız bu tür mücadelelerin tadını çıkarabiliriz.”

"Bu, McLaren'ın Red Bull ile yarışacak durumda olduğu anlamına gelir, ancak bunun bir çarpışma ile sonuçlanmayacağını bilerek." dedi Stella

Stella ayrıca, çarpışmadan sonra Norris'in pite dönüp pist sınırları ihlali nedeniyle aldığı beş saniyelik cezayı çektiği anlarda McLaren'ın düşüncelerinin net olduğunu doğruladı.

Takım bu cezayı bu şekilde çekmemiş olsaydı, Norris'e Britanya GP için grid cezası verilecekti.

McLaren'ın kuralların gerektirdiği gibi araca beş saniye dokunmayarak gerekeni yapıp yapmadığı sorulduğunda Stella, "Tam olarak bunu yaptık, arabaya dokunmadık. Ve sonra arabanın devam edecek durumda olmadığını değerlendirdik çünkü gövde tamamen tahrip olmuştu, ne yazık ki sadece zemin değil." dedi.