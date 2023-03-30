McLaren, teknik alanda insan gücünü daha verimli kullanmaya odaklanıyor

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2023 sezonuna büyük hayal kırıklığıyla başlayan ve ilk iki yarışın ardından henüz puanla tanışamayan McLaren, hızlı bir karar alarak teknik direktörü James Key'in görevine son verdi

Takım, Key'in yerini tek kişiyle doldurmayacak; bunun yerine üç ismin ortak akılla çalışacağı yeni bir sisteme geçiş yapılacak.

Bu üç isim, halihazırda takımda bulunan Peter Prodromou (aerodinamik) ve Neil Houldey (mühendislik ve tasarım) ve Ferrari'den ayrılan Davide Sanchez (araç konsepti ve performansı),

Önceki yapılanmada Prodromou'dan yeterince verim alınamadığını söyleyen Stella, "Sanırım teknik alanda bazı kısıtlamalarımız vardı, bunu kırmak için aerodinamik alanında, aerodinamiğe liderlik eden bir teknik direktörümüz olmasını ve bu teknik direktörün tam yetkiye sahip olmasını istedik."

"Bu sayede aerodinamik konusunda F1'deki en yetkin insanlardan biri olan ve bazı nedenlerden dolayı yeterince kullanamadığımız Peter Prodromou gibi bir ismi ortaya çıkarabildik. "

"Kendisinin varlığı takıma aerodinamik alanında net bir liderlik, daha net bir gelişim yönü ve uygulamak istediğimiz konseptler anlamında rehberlik getirecek. Yeni yapılanmamıza mükemmel bir şekilde uyduğunu söylemeliyim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aracı geliştirebilmek için bilim ve sağduyuyu birleştirmeye odaklanıldığını vurgulayan Stella, "Yeni yapılanmanın bir diğer parçası da performans anlamında atacağımız adımlar."

"Elbette kesinlikle bilimsel bir temele sahip olacağız, ancak F1 gibi her şeyin hızlıca olup bittiği bir sporda pragmatik olmalı ve sağduyulu davranmalıyız. Bunu konuda pek de iyi olduğumuzu sanmıyorum."

"Odaklanmak istediğimiz bir diğer konu da iş bölümünün verimli şekilde yapılabilmesi. Aerodinamikte kıdemli üyelerimiz var, teknik departmanda kıdemli üyelerimiz var, bu adamların uzmanlıklarından faydalanabilmeli, onların da karar alabilmesini sağlamalıyız."

"Bu, tüm ekibin daha hızlı hareket etmesini kolaylaştıracak." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, McLaren Team Principal, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Şu an için en büyük sıkıntı, Sanchez'in Ferrari'den ayrıldığı için ücretli izinde olması, dolayısıyla kendisi Ocak ayına kadar takımla birlikte çalışamayacak.

Bu duruma geçici bir çözüm bulan takım, son zamanlarda daha çok F1 dışı projelere odaklanan emektar tasarımcı Neil Oatley'i göreve geri çağırdı.

Stella, "Sanchez'in yokluğunu telafi etmek için bazı önlemler aldık."

"Bu önlemlerden biri David'e rapor verecek gruplar oluşturmak oldu, örneğin araç performans grubumuz var, konsepte ve performans analizine katkıda bulunma açısından adım atacaklar."

"Araç konsepti açısından teknik yöneticiyi destekleme konusuna ben de daha fazla dahil oldum. Ayrıca bu geçiş aşamasında yardımcı olması için Neil Oatley'i de görevlendirdik."

"Kısacası artık McLaren'da daha güçlü kaynaklara sahibiz. Kısa vadede bu kaynakları biraz taktiksel olarak kullanacağız, uzun vadede ise stratejik bir temel oluşturacağız." dedi.