McLaren, takımların gelecek sene yasal boşluklar bulabileceğine emin

Formula 1’de kapsamlı kural değişiklikleri 2022 itibariyle yürürlüğe girecek. Fakat geçmişte, bu boyutta kural değişikliklerine gidildiğinde bazı takımlar Brawn GP’nin 2009’da yaptığı gibi yasal boşluklar bulup, bunlardan avantaj elde edebiliyor.

Key, bunun tekrar yaşanacağından emin ama eskisi kadar avantaj sağlamanın mümkün olmayacağını düşünüyor.

Key, “Formula 1 takımlarında, yeni kurallara geçilir geçilmez yeni yasal boşlukların keşfedilebileceğine dair her zaman çok güçlü bir farkındalık olmuştur çünkü açıkçası bu, bizim işimiz ve bunlar, işin doğasında var.”

“F1 takımları bu [boşlukları] bulduklarında, umdukları performansları elde edebilmek için yeni yollar ve fikirler geliştirecekler.”

“Fakat bence bu konuda oldukça fazla açıklama yapılacak ki şimdiden bile yapılmaya başlandı. Eminim ki bir ya da iki yıl sonra bunlar biraz değiştirilecek ve kurallar, uzaklaştıkları amaçlarına hizmet eden bir hale geri dönecek.”



"Fakat [kuralları] denemek ve kontrol altında tutmak ve 2022'deki yarışlarda işimizi kolaylaştırmak için oldukça çaba harcandı. Biz de bunun gerçekleşmesini umuyoruz.”

“Bunun, karşımıza çıkan ilk engelde başarısız olacak bir deneme olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta amaca ulaşmak için sağlam bir temelimiz var.”

“Ancak, kesinlikle birkaç ay öncesinde düşünemeyeceğimiz seviyede bir performansa ulaşacağız.” dedi.

Özellikle yeni yönetmeliklerin bir yıl ertelendiği göz önünde bulundurulduğunda, Ross Brawn ve ekibi yeni kurallarla ilgili çalışmalara çok zaman harcadılar.

Bu nedenle Key, takımların bu yeni düzenlemeleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanma olanaklarının daha az olacağına inanıyor.

Key, “Bunların şimdiye kadar gördüğüm en kapsamlı şekilde araştırılmış düzenlemeler olduğunu söylemeliyim.”

"FIA ve F1, sahip oldukları mühendislik birikiminden yararlanarak özgün teknik hedeflere dayalı yönetmelikleri tasarlamak, denemek ve bu hedeflere uygun bir araç üretmek için doğru ekipmanları kullanmak harika bir iş oldu." diye ekledi.

James Key, Teknik Direktör, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images