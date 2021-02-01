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Formula 1 / Son dakika

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı

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McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 tarihinin en başarılı markalarından birisi olan McLaren, takım logosunun rengini papaya olarak değiştirme kararı aldı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, sezon başlamadan önce McLaren F1 ekibinin kurumsal logosunun değiştirildiğini duyurdu.

Logoda büyük bir değişiklik yaşanmadı ve ana fark logo renginin değişmesi oldu. Daha önce siyah renge sahip olan logo, şimdi papaya turuncusuna boyanmış durumda.

Ayrıca takım adı için kullanılan yazı tipinde de küçük bir değişiklik yaşandı.

McLaren'dan yapılan açıklamada, yazı tipinin markanın günümüzdeki dinamiklerini yansıtması amacıyla modernize edildiğine ve inceltildiğine yer verildi.

McLaren, son yıllarda papaya turuncusuna ağırlık vermiş ve gelecekte bu renge sadık kalacaklarını açıklamıştı.

McLaren logo

McLaren logo

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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