McLaren: "Takım içerisinde '1 numara' olmayacak"

Seidl, çok yıllık kontratın, İngiliz pilotun statüsünü nasıl etkileyeceği sorusuna, "Örneğin, McLaren'ın 1 numaralı sürücüsü olup olmayacağını bilmek istiyorsanız, cevabım hayır."

"Benim işim takımla beraber her iki sürücünün de eşit fırsatlara sahip olmasını ve birbirleriyle eşit şekilde rekabet edebilmelerini sağlamak."

"Lando, 2017'den beri takımımızla birlikte ve bu yıl dördüncü sezonuna giriyor. Geçen yıl, doğru ekip ve doğru araçla beraber Formula 1'deki üçüncü sezonunda, pole pozisyonunu alabileceğini ve zaferler için mücadele edebileceğini kanıtladı."

"Doğal olarak böyle bir sürücüyü McLaren'da mümkün olduğunca uzun süre tutmak istedik. Lando'nun dört yıl daha bizimle beraber olacağını bilmekten dolayı çok mutluyuz, ki bu bizim için gerçekten çok önemli." cevabını verdi.

Seidl, Norris'in pist dışındaki duruşunu da övdü.

"Son üç yılda gördüğümüz gibi Lando, McLaren adına araç dışında da büyük bir elçi rolü üstleniyor."

"Bu, bir takım olarak bizim için çok önemli ve bu nedenle yeni kontratı açıklamak bizi çok mutlu etti."