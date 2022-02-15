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McLaren: "Takım içerisinde '1 numara' olmayacak"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, takım içerisinde 1 veya 2 numara olmayacağı konusunda netti.

McLaren: "Takım içerisinde '1 numara' olmayacak"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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İngiliz ekip geçtiğimiz hafta Lando Norris'in kontratını uzun vadeli olarak uzattı ve 2025 yılı sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Bu, Norris'in griddeki en uzun vadeli anlaşmaya sahip pilot olduğu anlamına geliyor ve takımın kendisine ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Bazıları bunun Norris'in artık "1 numara" olduğunun bir göstergesi olduğunu öne sürse de, takım patronu Andreas Seidl böyle bir durumun söz konusu dahi olmadığını belirtti.

Seidl, çok yıllık kontratın, İngiliz pilotun statüsünü nasıl etkileyeceği sorusuna, "Örneğin, McLaren'ın 1 numaralı sürücüsü olup olmayacağını bilmek istiyorsanız, cevabım hayır."

"Benim işim takımla beraber her iki sürücünün de eşit fırsatlara sahip olmasını ve birbirleriyle eşit şekilde rekabet edebilmelerini sağlamak."

"Lando, 2017'den beri takımımızla birlikte ve bu yıl dördüncü sezonuna giriyor. Geçen yıl, doğru ekip ve doğru araçla beraber Formula 1'deki üçüncü sezonunda, pole pozisyonunu alabileceğini ve zaferler için mücadele edebileceğini kanıtladı."

"Doğal olarak böyle bir sürücüyü McLaren'da mümkün olduğunca uzun süre tutmak istedik. Lando'nun dört yıl daha bizimle beraber olacağını bilmekten dolayı çok mutluyuz, ki bu bizim için gerçekten çok önemli." cevabını verdi.

Seidl, Norris'in pist dışındaki duruşunu da övdü.

"Son üç yılda gördüğümüz gibi Lando,  McLaren adına araç dışında da büyük bir elçi rolü üstleniyor."

"Bu, bir takım olarak bizim için çok önemli ve bu nedenle yeni kontratı açıklamak bizi çok mutlu etti."

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