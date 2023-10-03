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McLaren, takım emirlerinden kaçınmaya istekli

McLaren, Japonya'nın ardından; pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'ye daha fazla takım emri vermekten kaçınmak istiyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri

Suzuka'da iki pilotunun stratejileri farklı olan McLaren, birbirleriyle mücadele ederek zaman kaybetmemeleri ve takımın çifte podyum şansını riske atmamaları için bir noktada Piastri'den Norris'in geçişine izin vermesini istemek zorunda kaldı.

Bu durum, Macaristan ve İtalya Grand Prix'lerindeki benzer takım emirlerinin ardından geldi.

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın gerektiğinde pilotlarının yerini değiştirerek doğru olanı yaptığından şüphe duymuyor, ancak bunun her zaman gerçekleşmesini istemediğini de belirtiyor.

Stella'ya Japonya'daki kararın Macaristan ve İtalya'dakilere kıyasla nasıl olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Bir bakıma daha kolaydı çünkü Macaristan ve İtalya, özellikle de İtalya çok stresliydi."

"Çünkü iki pilotumuz arasında stres yarattık ki bunu gerçekten önleyebilirdik."

"Bu gözden geçirdiğimiz bir şey. Elbette bu gelecekte tekrar yaşanabilir; ancak kaçınılabilir olduğunda bundan kaçınmalıyız."

"Bu durumda yaklaşımımız, 'Lando'nun ne kadar hızlı yaklaştığını ve geçişin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görelim' şeklindeydi."

"Bunun o kadar da doğal olmadığını gördüğümüzde pilotlarımızdan yer değiştirmelerini istedik, böylece zaman kaybetmeyecektik."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Stella, Japonya GP'sinde takımın müdahale etmek zorunda kaldığı yarış aşamasında Norris ve Piastri arasındaki tempo farkının aşırı lastik bozulması nedeniyle abartıldığını düşünüyor.

Stella, "Böyle bir yarışta her tur lastik tasarrufu yaparsınız, yani bir başkasından bir tur sonra pite girerseniz ve 0.1 saniye kazanırsınız." 

"Lando o aşamada altı tur sonra pite girdi, dolayısıyla onun aracı otomatik olarak diğer araçtan 0.6 saniye daha hızlıydı."

"Buna ek olarak, Lando'nun hızının mutlak anlamda çok iyi olduğunu söylemeliyim. Oscar'la birlikte, Lando'ya kıyasla eksik görünen 0.1-0.2 saniyelik genel hızı nereden kazanabileceğimize bakmamız gerekiyor." dedi.

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