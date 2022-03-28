McLaren, Suudi Arabistan GP'de de en hızlı pit stopu yaptı

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Arka arkaya gerçekleştirilen ikinci yarışın en hızlı pit stopları McLaren'dan geldi. İngiliz ekip Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 2.41 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Takım ayrıca 2.51 saniye ile yarışın en hızlı ikinci pit stopunu da yaptı. Onları 2.53 saniye ile Red Bull takip etti.

Yarışta toplam 18 pit stop yapılırken, en uzunu Guanyu Zhou'nun 16. turdaki pit stopuydu. Bu pit stop tam 15.55 saniye sürdü ve bunun 5 saniyesi cezadan kaynaklıydı.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. McLaren D. Ricciardo 2.41 8 25 2. McLaren L. Norris 2.51 16 18 3. Red Bull Racing S. Perez 2.53 15 15 4.Williams A. Albon 2.55 13 12 5. Red Bull Racing M. Verstappen 2.60 16 10 6. Ferrari C. Leclerc 2.62 16 8 7. Ferrari C. Sainz 2.70 16 6 8. Mercedes G. Russell 3.07 16 4 9. Alpine F. Alonso 3.31 16 2 10. Alpine E. Ocon 3.35 16 1 11. Aston Martin N. Hulkenberg 3.35 37 12. Mercedes L. Hamilton 3.94 40 13. Aston Martin L. Stroll 4.43 13 14. Alfa Romeo V. Bottas 4.66 35 15. Haas K. Magnussen 4.72 37 16. AlphaTauri P. Gasly 4.94 15 17. Alfa Romeo V. Bottas 5.22 16 18. Alfa Romeo G. Zhou 15.57 16

İkinci yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 78 puanla üstünlüğü bulunuyor. Ferrari 38 puanla ikinci ve Red Bull 30 puanla üçüncü sırada.

Mercedes ilk iki yarışın ardından 4 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. McLaren 78 2. Ferrari 38 3 Red Bull 30 4 Alpine 26 5. Williams 24 6. Mercedes 4 7. AlphaTauri 2 8 Aston Martin 0 9 Alfa Romeo 0 10. Haas 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 2.31 saniye ile zirvede.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. McLaren D. Riccardo Bahreyn 2.31 2. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33 3. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.40 4 McLaren D. Riccardo Suudi Arabistan 2.41 5 Alpine E. Ocon Bahreyn 2.46 6. Williams N. Latifi Bahreyn 2.47 7 McLaren L. Norris Bahreyn 2.49 8 McLaren L. Norris Suudi Arabistan 2.51 9 Alpine F. Alonso Bahreyn 2.53 10 Red Bull S. Perez Suudi Arabistan 2.53