McLaren sürücüleri, Netflix serisini sabırsızlıkla bekliyorlar

Formula 1’in perde arkasını yansıtan Netflix serisinin ilk sezonu iyi eleştiriler almıştı ve 2019’u anlatan ikinci sezonda Mercedes ve Ferrari de yer alacak.

Ancak son altı yılın şampiyonu Mercedes, kameralar önünde yanlış zamanda, kendileri için sezonun en kötü yarışı olan Almanya GP’de yer aldı.

Lewis Hamilton o hafta sonu boyunca hastalığından şikayet etti ve yağmurun vurduğu yarıştaki performansı da durumu daha kötü hale getirdi.

Altı kez dünya şampiyonu, Alfa Romeo’ların ceza almasıyla beraber yarışı 9. sırada tamamlamıştı. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise bariyerlere çarpıp yarış dışı kalmıştı.

Drive to Survive’ın ikinci sezonu hakkında konuşan Norris, en çok hangi bölümü beklediği sorulduğunda, “Hockenheim, Mercedes.” dedi.

Takım arkadaşı Sainz ise, “Mercedes ve Ferrari’den neler çıkacağını sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü ilk kez seride yer alacaklar."

“Geri kalan takımlar içinse olayların bir devamı olacak ve (Norris’i göstererek) gösterinin yeni bir yıldızı olacak.” dedi.

Red Bull sürücüsü Max Verstappen de Drive to Survive’da Almanya GP’yi beklediğini belirtti.

Hollandalı sürücü, “Sanırım Mercedes’i Hockenheim’da yakından takip ediyorlardı, bu yüzden o bölümü izlemek isterim.”

“Eğlenceliydi, değil mi? Yani bu bölüme onlar bile gülebilir. Yine de şampiyonluğu kazandılar, ama seride biraz drama olması iyi bir şey.”

“Yönetmen olsaydım bu yarışı seride kullanırdım, çünkü hit alacak şeyler yaratmalısınız.” ifadelerini kullandı.

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