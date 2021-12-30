McLaren, sürekli olarak farklı renk düzenleriyle yarışmayı düşünmüyor

McLaren, bu sezon Monako'da gerçekleştirilen yarış için özel bir renk düzeni hazırlamıştı. Gulf'tan ilham alarak tasarladığı bu renk düzeni, oldukça güzeldi ve taraftarlardan epey övgü aldı.

Takım ayrıca bir başka sponsoruyla yaptığı işbirliği kapsamında Abu Dhabi'de yine farklı tarzda bir renk düzeniyle mücadele etti.

Geçmişte bunun örnekleri çok fazlaydı ama özellikle 2010'lu yıllarda pek tercih edilen bir şey değildi. Son yıllarda durum değişmeye başladı ve Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren gibi takımlar tek seferlik renk düzenleri denemeye başladılar.

Bu tasarımlara verilen tepkiler büyük ölçüde pozitif olsa da Brown, düzenli olarak tek seferlik renk düzeni kullanmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

GPFans'e konuşan Brown, şöyle dedi: “Taraftarın tepkisi harikaydı. Yaptığımız gibi böyle bir şeyi sınırlı sayıda yapmanın, doğru denge olduğunu düşünüyorum."

"Kendi benliğimizi korumak istiyoruz ama özel renk düzenini özel kılmak da istiyoruz çünkü sürekli yaparsanız özel oluşunu kaybeder."

“Abu Dhabi'deki tasarım, tıpkı Gulf gibi sponsor odaklıydı. Fakat bu her zaman sponsor odaklı olacağı anlamına gelmez. Bence biraz canlılık ve harika mesajlar sunuyor."

“Abu Dhabi'deki tasarımda, bölgeden bir kadın sanatçıyı baz aldık ve bu yüzden çeşitli konulara dikkat çekmek adına harika bir yol.

"Taraftarlarımız bu konuda bizi desteklemekten hoşlanıyorlar, ki etrafta dolaşan çok sayıda Gulf şapkası ve gömleği görüyorsunuz, bu yüzden taraftar katılımı için de harika bir şey."

"Bu yapmak istediğimiz bir şey ve yapmaya devam edeceğiz fakat yüksek seviyede olmayacak çünkü o zaman kendi benliğinizi kaybediyorsunuz diye düşünüyorum. Hal böyle olunca bir özelliği de kalmıyor."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images