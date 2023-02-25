McLaren: "Şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz"

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Woking merkezli ekip Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde rekabetçi görünmeyen MCL60'ın ilk teknik özelliklerinden tam olarak memnun olmadığını açıkça belirtti.

Sezonun ilk yarışında ne kadar zorlukla karşılaşacağından emin olmasa da, Azerbaycan Grand Prix'sinden itibaren planlanan iyileştirmelerin işlerin yoluna koyulmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

CEO Zak Brown'ın Cuma günü, takımın araç için geliştirme hedeflerini kaçırdığını açıkladı. Takım müdürü Andrea Stella neyin yanlış gittiğine dair biraz daha fikir verdi.

Şu anda en büyük engelin, aerodinamik verimlilik olduğunu öne sürdü -bu da aracın belli bir yere basma kuvveti seviyesi için çok fazla sürüklendiği anlamına geliyor.

Stella, "Geçen yıl geliştirme açısından bazı net hedeflerimiz vardı, bunlar aerodinamik verimlilikle ilgiliydi; lastiklerin kullanımıyla ilgili bazı geliştirmeler ve ayrıca dengeyi iyileştirmek için başka hedefler de vardı."

"Gerçek şu ki bu hedeflerin çoğuna ulaşıldı. Ancak aracın aerodinamik verimliliği konusunda hâlâ hedefimize ulaşamadık. Eksik olduğumuz noktanın bu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Stella, fabrikadan gelen verilerle uyumlu olduğu için aracın testlerdeki formunun şok edici olmadığını söyledi.

Stella, "Bu iki günde gördüklerime dayanarak, performansımızın hemen hemen beklediğimiz gibi olduğunu düşünüyorum, yani sürpriz yok."

McLaren MCL60 detail Fotoğraf: Giorgio Piola

"Veriler aerodinamik açıdan beklediklerimizle örtüşüyor. Performans açısından bile, tur zamanlarının yakıt seviyesine, motor modlarına ve koşullara bağlı olduğunu bildiğimiz testlerdeki tur zamanlarına dayanarak değerlendirme yapmak mümkün."

"Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz. Ancak bu uzun bir sezon ve rekabette değişiklikler olabilir."

"Aracın lansmanında da söylediğim gibi, iyi bir gelişme oranı olduğunu biliyoruz; odaklandığımız nokta da bu. Bu yüzden başlangıcın gerçekçi olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak sezona baktığımızda iyimserliğimizi koruyoruz." dedi.

Bahreyn GP'si için gerçekçi beklentinin ne olduğu sorulduğunda Stella, orta grupta yer almanın Q3'e kalmak kadar Q1'de elenme riskini de beraberinde getirdiğini kabul etti.

Stella, "Orta grubun çok sıkı olduğunu tekrar göreceğimizi düşünüyorum."

"Bu da demek oluyor ki, eğer yeterince iyi bir iş çıkarmazsanız, Q1'de bile elenebilirsiniz. Ancak aynı zamanda, Q3'e de kalabilirsiniz."

"Bunun ucu çok açık. Sanırım rekabetçilik derken, sezon boyunca hedefimizin ilk dörde girmek olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu anda bu aralıkta değiliz." dedi.