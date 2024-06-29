McLaren: "Sprint zaferi için şansımız var"

Lando Norris, seansın en hızlı turunu atan Verstappen'in 0.1 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Takım arkadaşı Oscar Piastri de kendisini takip etti.

Sarı bayraklar ve McLaren'in potansiyelini etkileyen çok sayıda trafikle yoğun bir sprint sıralama seansı oldu, ancak Stella sprint yarışı öncesinde kendine güveniyor.

Sky F1'e konuşan Stella, "Kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yaptık."

"Bir bakıma zor bir sıralama seansıydı çünkü tur atmak kolay değildi. Piste çıkış turlarında doğru pozisyonu bulmak için mücadele vardı. Ancak sonuçtan memnunuz."

"Her zaman olduğu gibi Max iyi bir performans sergiliyor ve dürüst olmak gerekirse buna büyük saygı duyuyoruz. O ve Red Bull'daki tüm ekip iyi bir iş çıkarıyor."

"Ama iyi bir performans gösteriyoruz ve sprint zaferi için iyi bir şansımız var." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sprint yarışı öncesinde McLaren'in karar vermesi gereken çok şey var: Woking merkezli takımın ele alması gereken konulardan biri 100 km'lik yarışta hangi lastikleri kullanacakları ve tamamen yeni bir set kullanıp kullanmayacakları.

Sprint yarışlarında çeşitli hamurlar ve lastik yaşları görülebiliyor, bu da Stella'nın ekibinin göz önünde bulundurması gereken değişkenlerden sadece biri.

Piastri ve Norris'in kullandığı lastikler ne olursa olsun, takım patronu yarışta ilerleme kaydedileceğine inanıyor.

"Veriler açısından Lando ve Oscar'ın kesinlikle gelişme fırsatları olduğunu görüyoruz."

"Tüm virajlar sıralama turlarında olmasını istediğiniz kadar mükemmel değildi. Sprint yarışı biraz sıcaklığa bağlı olacak çünkü hava lastik aşınmasını biraz etkileyecek. Ayrıca biraz da insanların sprintte lastikleri kullanma açısından ne yapmak istediklerine bağlı olacak."

"Örneğin sprintte yeni bir lastik mi yoksa kullanılmış bir lastik mi kullanmak istediğinize karar vermelisiniz. Pek çok değişken var."

"Bence iyi bir konumdayız ama antrenmanda öğrendiklerimiz sebebiyle değil; bu sezon şu ana kadarki performansımız sebebiyle."