McLaren, sprint yarışı hasarları için bütçenin arttırılmasına "kesinlikle karşı çıkıyor"

F1, yeni sprint yarışı formatını 2021'de üç yarışta denemişti. Cumartesi günleri düzenlenen 100 km'lik bu yarışlarda ilk üçe puan verildi ve sonuca göre Pazar gününün gridi belirlendi.

Geçtiğimiz yılın deneme formatının ardından, bu sezon altı etkinlikte sprint gerçekleştirilmesine karar verildi. Bahreyn'deki sezon açılışı, sezonun ilk sprint yarışına ev sahipliği yapacak ve yarışın, dış taraftaki daha hızlı olan pistte gerçekleştirilme potansiyeli var.

Takımlar bu yıl için sprint formatının devam ettirilmesini ve artırılmasını destekliyor ancak geçen yıl izin verilen kaza ödeneğinin sabit ücretle değiştirilip değiştirilmeyeceğine ve bunun bütçe sınırına nasıl uyacağına dair bir fikir birliği oluşmadı.

F1, geçtiğimiz yıl 145 milyon dolarlık bir bütçe üst sınırı getirmişti, bu yıl bu sınır 140 milyon dolara düşecek ve 2023'te 5 milyon dolar daha düşürülecek.

McLaren Racing CEO'su Brown, sprint yarışlarının "izlenme oranlarında çok pozitif bir etkisi" olmasından memnun olduğunu ve takımın, bütçenin artırılmasına karşı tavırlarını koruduklarını söyledi.

Brown, "Takımlardan birkaçı bütçeyi artırmak için bu fırsatı değerlendirmek istiyor."

"Biz kesinlikle bütçe sınırının artırılmasına ya da bu tür bir şeye karşıyız. Dolayısıyla bu sorunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2021'de takımlara, üç sprint yarışı gerçekleştirildiği için 450.000 dolar ve bunun yanı sıra kaza durumunda alınan hasar için de ek olarak 100.000 dolar verildi.

Ancak Brown, "takımlardan birkaçının" 2022 için bütçeyi "komik bir rakama" çıkarmak istediklerini söyledi.

Brown, "Bu yıl çok az hasar yaşandı."

"Bir yıl önce bu teklif yapıldığında, ilk turlarda alınan hasarlar üzerine bir rapor hazırladılar ve çok az hasar alındığı o raporda yazılıydı."

"Az hasar olacağını biliyorduk ve öyle de oldu."

"Buna rağmen bazı takımlar bütçeyi komik bir rakama çıkartmak için bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Neredeyse her yarış için bir araç değiştirebilecekleri bir rakama. Benim gördüğüm kadarıyla antrenmanlarda, sprint yarışlarından daha fazla kaza oluyor."

"Bütçe yönetimi yapmak bazı takımlar için bir yenilik olabilir ama bunun sporun ruhunda olduğunu düşünüyorum. Böylece geliri giderle denkleştirip çözüm üretebilirsiniz."

"Ancak gelirin zamanla artacağını düşünüyorum ve bazı takımlar bunu sürekli artırmaya çalışacağı için mali açıdan sürdürülebilir olmak adına çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum."

"Buna karşı çıkmalıyız." dedi.