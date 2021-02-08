McLaren, Splunk ile kontrat yeniledi

Amerika merkezli yazılım şirketi olan Splunk, geçen yıl McLaren'ın teknik partnerlerinden bir tanesiydi ve taraflar arasındaki anlaşma 2020 yılında sona ermişti.

Şirket, sağladığı veri analiz hizmetiyle McLaren Racing ekibinin performansını arttırmasına yardım etmişti.

Taraflar, ortaklıktan memnun kaldılar ve anlaşmayı uzun vadeli olarak uzattılar.

Splunk, Data-to-Everything platformunda McLaren F1 ve McLaren Group'un Resmi Teknoloji Partneri olarak çalışmaya devam edecek.

Splunk şirketinin logoları, pilotların tulumlarında, takım araçlarında ve çalışan kıyafetlerinde yer alacak.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, "Geçtiğimiz yıl, Splunk ile çalışmak takıma çok yardımcı oldu. Veri analizi, Formula 1'in yüksek teknoloji ortamında kritik öneme sahip. Aynı zamanda etkin ve verimli çalışma şeklimizin de ayrılmaz bir parçası." dedi ve ortaklığın devamı sebebiyle mutlu olduklarını dile getirdi.