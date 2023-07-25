Kayıt Ol
Önceki / Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor

McLaren'dan Lando Norris, Spa Francorchamps pistinin MCL60 için daha iyi olmasını bekliyor.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, Macaristan'da en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi ve Lando Norris ile arka arkaya ikinci podyumunu almayı başardı.

Spa-Francorchamps, Macaristan'dan daha farklı bir yapıya sahip ve İngiliz ekip genellikle burada fena görünmüyor.

Bu hafta sonu yapılacak yarış öncesi konuşan Lando Norris, hem Macaristan GP hakkında konuştu hem de Spa'da durumun nasıl olabileceğini değerlendirdi.

İngiliz pilot, "Üst üste ikinci kez podyuma çıkmak harika."

"Olmamız gereken pozisyonlara geri dönmek çok iyi hissettiriyor ama sezonun geri kalanında tutarlı şekilde böyle sonuçlar almak adına yapmamız gereken işler var."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Spa'daki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. En sevdiğim pistlerden biri ve aracımıza da uyuyor."

"Elbette hava durumuna bağlı olarak işler zorlaşabilir fakat sezonun ilk yarısını iyi bir sonuçla kapatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Oscar Piastri ise şunları ekledi: "Bir sonraki yarış Belçika'da gerçekleştirilecek."

"Spa'da yarışmaktan her zaman keyif almışımdır çünkü harika bir pist ve sprint hafta sonu formatını seviyorum."

"Araç son iki yarışta gayet hızlıydı, bu olumlu bir şey ama her yarış hafta sonunda öğrenecek çok şey var."

"Topladığımız verilerden en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmak için bu hafta simülatörde çalışma yapacağım."

"Umarım yaz tatilinden önce başarılı bir hafta sonu daha geçiririz."

paylaşım
yorumlar

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

Formula 1
Macaristan GP

Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Formula 1
Macaristan GP

Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış Mercedes "motor sıcaklığını" yönetmek zorunda kalmış

Haas, sezon sonunda Magnussen ile yollarını ayırmak mı istiyor?

Haas, sezon sonunda Magnussen ile yollarını ayırmak mı istiyor?

Formula 1
Macaristan GP

Haas, sezon sonunda Magnussen ile yollarını ayırmak mı istiyor? Haas, sezon sonunda Magnussen ile yollarını ayırmak mı istiyor?

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"

Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"

Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum" Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"

Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Formula 1

Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü? Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20"

Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20"

Formula 1
Britanya GP

Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20" Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok"

Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok"

Formula 1

Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok" Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok"

Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir"

Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir"

Formula 1
Macaristan GP

Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir" Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir"

Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek

Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek

Formula 1
Britanya GP

Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek

Son Haberler

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

F1 Formula 1

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık" Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

F1 Formula 1
Macaristan GP

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

F1 Formula 1
Macaristan GP

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir" FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol