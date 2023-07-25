McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor
McLaren'dan Lando Norris, Spa Francorchamps pistinin MCL60 için daha iyi olmasını bekliyor.
McLaren, Macaristan'da en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi ve Lando Norris ile arka arkaya ikinci podyumunu almayı başardı.
Spa-Francorchamps, Macaristan'dan daha farklı bir yapıya sahip ve İngiliz ekip genellikle burada fena görünmüyor.
Bu hafta sonu yapılacak yarış öncesi konuşan Lando Norris, hem Macaristan GP hakkında konuştu hem de Spa'da durumun nasıl olabileceğini değerlendirdi.
İngiliz pilot, "Üst üste ikinci kez podyuma çıkmak harika."
"Olmamız gereken pozisyonlara geri dönmek çok iyi hissettiriyor ama sezonun geri kalanında tutarlı şekilde böyle sonuçlar almak adına yapmamız gereken işler var."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Spa'daki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. En sevdiğim pistlerden biri ve aracımıza da uyuyor."
"Elbette hava durumuna bağlı olarak işler zorlaşabilir fakat sezonun ilk yarısını iyi bir sonuçla kapatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Oscar Piastri ise şunları ekledi: "Bir sonraki yarış Belçika'da gerçekleştirilecek."
"Spa'da yarışmaktan her zaman keyif almışımdır çünkü harika bir pist ve sprint hafta sonu formatını seviyorum."
"Araç son iki yarışta gayet hızlıydı, bu olumlu bir şey ama her yarış hafta sonunda öğrenecek çok şey var."
"Topladığımız verilerden en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmak için bu hafta simülatörde çalışma yapacağım."
"Umarım yaz tatilinden önce başarılı bir hafta sonu daha geçiririz."
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