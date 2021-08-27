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Formula 1 / Belçika GP Haberler

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren, Formula 1 Belçika Grand Prix'si için mühendislerin çalışma ortamını iyileştirmeyi ve takımın karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan yenilikçi Padok Mühendislik Merkezi'ni tanıttı.

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

McLaren, motor sporları kamyonları üzerinde uzman olan Schuler ile yakından çalışarak pit garajlarının arkasındaki çalışma alanını yeni bir tesisle modernize etti.

Yeni tasarımın altyapısı hem günümüzdeki bir F1 takımının ihtiyaçlarına daha uygun hem de McLaren'ın yarışlarda kullandığı ve bu nedenle her yarışa getirmek durumunda kaldığı kamyon sayısını altı adetten sadece dörde indirebileceği anlamına geliyor.

Cuma günü Spa-Francorchamps'taki yeni tesis hakkında konuşan takım patronu Andreas Seidl, Mühendislik Merkezi'nin McLaren'ın yaptığı büyük yatırım hamlesinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Seidl, “Markamızı ve takımımızı, pazarlama açısından doğru yansıtan bir tesisimiz olsun istedik.”

“Daha sürdürülebilir bir çözüm bulmak istedik. Yani demek istediğim, hem finansal açıdan hem de karbon ayak izi açısından daha sürdürülebilir bir çözüm. Bu yüzden Schuler ile geliştirdiğimiz oldukça yenilikçi çözüm sayesinde kamyon sayılarını azalttık.”

“Ardından elbette takıma, teknoloji harikası olarak bilinen Avrupa’daki yarışlarda en iyi şekilde performans göstermeleri için de bir çalışma ortamı sağlamak istedik.”

“Misafirhanemizi adım adım güncellediğimizi görmekten çok mutluyum.”

McLaren performance centre

McLaren performance centre

Photo by: Adam Cooper

McLaren'in yeni Mühendislik Merkezi, Woking merkezli ekibin, daha önce yedek parçaları alt kısımlarda tutmak ve mühendislik ofislerini üst kısımlarda konumlandırmak için kamyonların kullanıldığı padoktaki alanı daha iyi kullanmasını sağlıyor.

Bu tür genişletilmiş tesislerin kullanımı padoktaki diğer takımlar tarafından da benimsendi. Çalışma ortamlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için Mercedes, Red Bull ve Ferrari takımları bir GP hafta sonu boyunca benzer tesisler inşa ediyor.

Aynı zamanda McLaren, 2021 aracını güncelleme planın neredeyse sonuna geldiği için sezonun ikinci yarısında araçtan daha fazlasını çıkarması gerektiğini biliyor. 

Seidl, önümüzdeki birkaç yarışta MCL35M’e sadece birkaç ufak güncelleme getireceklerini söyledi.

“Kesinlikle önümüzdeki birkaç yarışta araca son değişiklikleri yapacağız. Buraya, fren kanalı alanında birkaç ufak güncelleme getirdik ve bugün deneyeceğiz.”

“Ayrıca, mevcut paketimizi daha iyi anlayıp keşfederek paketten daha fazlasını çıkarmaya çalışıyoruz. Pilotlarla birlikte simülatörde çalışma yaparak, araçtan her şeyi çıkarmaya çalışıyoruz.”

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