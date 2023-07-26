McLaren: "Spa'daki yavaş virajlarda zorlanabiliriz"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Belçika GP'si öncesi temkinli davranıyor ve Spa-Francorchamps'ın yavaş virajları da içinde barındırdığına dikkat çekiyor.
Avusturya'ya getirdiği güncelleme paketinden bu yana ön grubun bir parçası olan McLaren, son iki yarıştır Lando Norris ile podyum görüyor.
Dahası, çaylak Oscar Piastri de rekabetçi bir araçla ne kadar iyi olabileceğini göstermiş durumda; dolayısıyla McLaren için güzel günler yakın diyebiliriz.
Takımın zor geçmesi beklenen Macaristan GP'sini de podyumla atlatmasının ardından yüksek hızlı Spa-Francorchamps'ta çok daha fazlası bekleniyor -ancak Andrea Stella her zamanki gibi mütevazi davranmakta.
Stella, "Spa normalde yüksek hızlı pistlerden biri olarak anılsa da, gerçekte sadece 10. virajı tam gaz geçiyorsunuz."
"Birinci virajı (La Source) 80 km/s, sekizinci virajı (Rivage) 100 km/s, son şikanı 90 km/s gibi düşük hızlarla geçiyorsunuz, bu virajlar oldukça kritik."
"Kendimi tekrar etmek istemiyorum ama biraz temkinli olmakta fayda var, şu anda bu üç virajda zaman kaybetmekteyiz."
"Dolayısıyla, genel performansa ek olarak, aracınızı pistin taleplerine ne kadar hızlı adapte ettiğiniz de önemli olacak."
"Örneğin sürüş yüksekliğine dikkat etmeliyiz, Eau Rouge'u alçak bir tabanla geçemezsiniz, aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız."
"Araç ayarları haftanın genelinde fark yaratabilir." dedi.
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