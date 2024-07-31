McLaren Spa'da tanıttığı yeni arka kanadıyla, aracında izleyeceği konsepte dair ipuçları verdi
Spa'da tanıtılan yeni düşük yere basma kuvvetli arka kanadı, McLaren'ın 2024'teki F1 aracıyla gittiği yönü gösteriyor.
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McLaren, Formula 1’in Belçika Grand Prix'sinde, aracının 2024'teki konsept yönünü işaret eden yeni bir arka kanat tanıttı.
Spa'da tanıtılan bu düşük yere basma kuvvetli arka kanat, Woking merkezli takımın bu yıl şimdiye kadar MCL38'de kullandığı en düşük yere basma kuvveti varyantı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu fikirle takvimde yer alan farklı pist türleri için sunulacak yeni bir seçenek paketinin ilki olduğuna inanılıyor.
Takımların sunduğu arka kanatları genellikle düşük, orta ve yüksek yere basma kuvveti varyantları olarak sınıflandırırız. Ancak takvimdeki pistlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, her bir düzenlemenin nasıl yapılandırılabileceğine dair biraz daha fazlası vardır.
Takımlar artık arka kanatlarının yere basma kuvveti/sürüklenmesini kiriş kanat çözümleriyle dengeliyorlar, çünkü bu kanatlar otomobilin dengesini en iyi noktaya getirmek için ince ayar yapılmasına yardımcı olabiliyor.
Ayrıca, üst kanadın kiriş uzunluğu, kanadın arka kenarına bir Gurney kanadı uygulanıp uygulanmadığı, uç bölümü ve kanat kenar plakasının kesim şekli gibi unsurlar, belirli gereksinimlere uyacak şekilde bir kanadı değiştirme yollarıdır.
Belçika'da tanıtılan McLaren arka kanadı dikkatli bir şekilde incelendiğinde, bu sezon daha önce kullanılan çözümlerle karşılaştırıldığında yeni bir DNA taşıdığını gösteriyor.
Bunlardan en belirgin olanı, çok daha kare bir açıklık arandığı için ana kanat ile uç plaka arasındaki geçiş bölgesidir.
Bu noktada çok sayıda akış yapısının birleşmesi nedeniyle bunun çeşitli sonuçları vardır. Kesim şekli ve yarı ayrık uç bölümü de buna bağlı olarak değiştirilmiştir.
Bu düşük yere basma kuvvetli varyantı, bu yeni tasarım cinsinden gelen diğerlerine göre izin verilen kutu bölgesinde çok daha az yer kaplar, ancak bu tüm kanat genişliği boyunca geçerlidir.
Bu, normalde bu düzenleme dönemiyle ilişkilendirilen daha derin kaşık şeklindeki profili sergilemek yerine, kanadın genişliği boyunca daha düzgün bir şekil oluşturur.
Üst kanatçık da hem kapalı durumda uygun şekilde çalışması için hem de DRS çalışırken performansı artırma amacıyla bu değişikliklerle uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır.
Bu, geçmişe kıyasla net bir felsefe değişikliği olup, McLaren'ı, mevcut yer etkisi döneminde keyfini sürdüğü daha büyük bir DRS geçişi arayışında olan Red Bull'un yaklaşımına çok daha yakın bir yere taşımaktadır.
Bu, geçmişe göre felsefede açık bir adım değişikliği ve McLaren'ı Red Bull'un mevcut zemin etkisi dönemi boyunca sahip olduğu ve daha büyük bir DRS anahtarı arayışında olduğu yaklaşıma çok daha fazla yaklaştırıyor gibi görünüyor.
McLaren ayrıca bu sezon zaten ayarladığı üst kanadın merkez hattındaki V şeklindeki çentiği de yeniden şekillendirdi.
Çentik üst kanada uygun şekilde boyutlandırılırken, arka kenara uygulanan Gurney kanadı da göz önünde bulunduruldu.
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Bu arada, bir süredir McLaren'in tasarım dilinin bir parçası olan uç plakanın dış yüzündeki yukarı doğru eğim çizgisi de kaldırıldı.
Bu, kiriş kanadında ve arka fren kanalı kanatçıklarında da bazı değişikliklere yol açtı, çünkü tüm bunlar bulundukları yakın çevre göz önüne alındığında birlikte çalışıyorlar.
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