McLaren, Spa start hatasının ardından Norris'in “kaçırdığı fırsatları” ele alacak

McLaren takım patronu Andrea Stella takımın, Lando Norris'in Spa'da üst üste ikinci kez yavaş başlaması sonrasında maliyetli olan hataları ortadan kaldırmasına yardımcı olacağını söyledi.

Norris, Pazar günkü Belçika Grand Prix'sinin başlangıcında 1. virajdan çıkarken yaptığı hatayla dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü ve geçiş yapmanın son derece zor olduğu yarışta trafiğin içine düşmekten kurtulamayarak yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardından altıncı sırada bitirdi.

Yarıştan sonra “aptalca” bir hata yaptığını söyleyen Norris, Macaristan Grand Prix'sinde de startta hata yaparak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin yarışı kazanmasına kapı aralamıştı.

Norris, “Son üç, dört yarışta aptalca şeyler yüzünden çok fazla puan kaybettim. Hatalar ve kötü başlangıçlar, şimdi de 1. viraj…”

“Sanırım yeniden başlamam gerekiyor. Son iki-üç yarışta, ihtiyacım olan kadar uyum sağlayamadım ve ve çok fazla puan kaybettim, umarım güçlü bir şekilde geri dönebilirim.”

Autosport'a, Verstappen'in şampiyonluk yarışını kontrol etmeye devam etmesiyle birlikte McLaren'ın Norris'in momentumunu yeniden kazanmasına nasıl yardımcı olacağı sorulduğunda, Stella, takımın Norris ile birlikte neden yarış başlangıçlarının olması gerektiği kadar güçlü olmadığını analiz edeceğini söyledi.

“Öncelikle, bu tür durumlar her zaman çok çok marjinaldir.”

“Sanırım Lando'nun içeride olanlardan biraz dikkati dağıldı ve pist dışına çıktı.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images