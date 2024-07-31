McLaren, Spa start hatasının ardından Norris'in “kaçırdığı fırsatları” ele alacak
McLaren, Lando Norris'in Formula 1 yarışlarının başlangıcında yaptığı son hataları araştıracak.
McLaren takım patronu Andrea Stella takımın, Lando Norris'in Spa'da üst üste ikinci kez yavaş başlaması sonrasında maliyetli olan hataları ortadan kaldırmasına yardımcı olacağını söyledi.
Norris, Pazar günkü Belçika Grand Prix'sinin başlangıcında 1. virajdan çıkarken yaptığı hatayla dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü ve geçiş yapmanın son derece zor olduğu yarışta trafiğin içine düşmekten kurtulamayarak yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardından altıncı sırada bitirdi.
Yarıştan sonra “aptalca” bir hata yaptığını söyleyen Norris, Macaristan Grand Prix'sinde de startta hata yaparak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin yarışı kazanmasına kapı aralamıştı.
Norris, “Son üç, dört yarışta aptalca şeyler yüzünden çok fazla puan kaybettim. Hatalar ve kötü başlangıçlar, şimdi de 1. viraj…”
“Sanırım yeniden başlamam gerekiyor. Son iki-üç yarışta, ihtiyacım olan kadar uyum sağlayamadım ve ve çok fazla puan kaybettim, umarım güçlü bir şekilde geri dönebilirim.”
Autosport'a, Verstappen'in şampiyonluk yarışını kontrol etmeye devam etmesiyle birlikte McLaren'ın Norris'in momentumunu yeniden kazanmasına nasıl yardımcı olacağı sorulduğunda, Stella, takımın Norris ile birlikte neden yarış başlangıçlarının olması gerektiği kadar güçlü olmadığını analiz edeceğini söyledi.
“Öncelikle, bu tür durumlar her zaman çok çok marjinaldir.”
“Sanırım Lando'nun içeride olanlardan biraz dikkati dağıldı ve pist dışına çıktı.”
Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Lando ile de Oscar ile çalıştığımız gibi, bireysel olarak gelişebileceğimiz ve aynı zamanda daha iyi iş birliği yapabileceğimiz tüm fırsatları görmeye çalışıyoruz.”
“Kaçırdığımız bazı fırsatların nasıl ortaya çıktığını analiz etmek için bakmamız gereken unsurlar var.”
“Örneğin Lando için, istatistiksel olarak yarışın erken safhalarında ortaya çıkma eğilimi gösteren bazı fırsatlar var gibi görünüyor, bu nedenle bunun yarışın erken safhalarında olmasının bir nedeni olup olmadığını ya da sadece rastlantısal olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor.”
“Diğer tüm sporcular ya da sürücüler gibi Lando da ekibin desteğiyle 'Yaptığımız iyi işlerden faydalanmak için daha iyi ne yapabilirim' diye düşünecektir.” dedi.
Stella, Norris'in o noktada altıncılıktan daha fazlasını elde edebileceğini düşünmüyor, geçiş düşünülenden çok daha zor olduğu için Norris'in taze lastiklerinin avantajından faydalanarak Verstappen'i geçmenin bir yolunu bulamadı.
Stella sözlerine şöyle devam etti: “Düşük lastik aşınması ve zor geçişler nedeniyle başlangıçta sıra kaybettiğimizde, kesinlikle işleri kendimiz için zorlaştırdık.”
"Geçiş yapamayacağımız konusunda biraz şaşırdık ve Verstappen, son stintte birçok diğer sürücünün başaramadığı gibi orta lastikleri korudu.”
"Bu lastiklerin performansının düşeceğini ve Verstappen'i geçmenin kolay olacağını düşünüyorduk, ama öyle olmadı."
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