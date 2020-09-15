McLaren, sözlerini lafta bırakmayarak Ricciardo'yu ikna etmiş

Ricciardo, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılıp onun yerine Carlos Sainz'ın geçeceğinin açıklandığı dönemde McLaren ile anlaştığını duyurmuştu.

McLaren takımı, 2019'da da Ricciardo ile anlaşmaya çalışmış ancak ikna edememişti. Ancak yaklaşık 1.5 sene sonra ikinci kez girişimde bulununca ikna etmeyi başardı.

Ricciardo, McLaren'ın ilk yaklaştığı dönemde takımlar şampiyonasında daha yukarıda bulunan Renault ile iki senelik anlaşma imzalamıştı.

Fast Lane Podcast'e konuşan Brown, "Birkaç sene önce onunla görüştüğümüzde, korkunç bir sezondan çıkmıştık. McLaren tarihindeki en kötü sezonlardan birisiydi."

"O dönemde Daniel ile görüştüğümüzde sadece söz verip, iddialarda bulunabilmiştim."

"O dönemde sadece sözler var. Harika bir takım patronu alacağım, harika bir teknik direktör alacağım, ihtiyacımız olan kaynaklara sahip olacağız, yatırımlar yapacağız... Bir sürü söz vermiştim."

"Anlaşılır bir şekilde bana 'Her şey kulağa hoş geliyor ama McLaren tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirdiniz' dedi. Sonunda, bu sebeplerden dolayı onu ikna edemedik."

"Şimdi ise 'Harika bir takım patronu getireceğim' demek yerine, takım içerisinde büyük fark yaratan isim için 'Andreas Seidl bizimle' diyebiliyorum. 'Harika bir teknik patronla anlaşacağım' yerine, 'James Key bizimle' diyebiliyorum."

"Geride kalan bir senenin ardından, sözlerimi lafta bırakmayıp yaptıklarımı, sonuçlarını aldığımızı gördü." dedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo, Haziran ayında yaptığı açıklamada Renault'yu bırakıp McLaren'a geçme kararında tek bir etmen olmadığını söylemişti ancak Brown bundan pek emin değil. Ona göre Seidl, Ricciardo'nun gelişinde önemli rol oynadı.

Brown, "O, Andreas'ın büyük bir hayranı. Onun karar sürecinde bunun büyük rol oynadığını düşünüyorum."

"O, Andreas'ın bir canavar olduğunu söylüyor. Tabii ki bunu iyi manada söylüyor. Bu yüzden böyle bir karar verdiğini düşünüyorum." dedi.