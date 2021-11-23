McLaren: "Son üç yarıştan aldığımız puan sayısı acı verici"

McLaren, Meksika Grand Prix'sine gidilirken takımlar şampiyonasında üçüncülük için Ferrari'ye karşı güçlü bir rakipti. Ancak bir dizi olay ve kötü şans, hem Daniel Ricciardo hem de Lando Norris için pahalıya mal oldu.

Ricciardo, Meksika'da aracında iyi bir tempo göstermesine rağmen Valtteri Bottas ile ilk turda temas yaşadı, Brezilya GP'de güç ünitesindeki bir çatlak nedeniyle yarış dışı kaldı ve Katar'da aşırı yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldığı için puan alamadı.

Bu, son üç yarıştaki tek puanları, Meksika ve Brezilya'da 10. sırada yer alan ancak bir lastik patlaması nedeniyle Katar'da ilk beş sırayı kaybedip dokuzuncu sırada bitiren Norris'e ait olduğu anlamına geliyor.

Seidl, bitime iki yarış kala Ferrari'nin 39,5 puan gerisine düşen McLaren için zor geçen üç haftayı anlattı ve puanların takımın paketinin gerçek potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

Seidl, "Belli bir noktaya kadar, bunun tüm takım için zor olduğunu kabul etmeliyiz, üç yarışta dört puan almanın acı verici olduğunu düşünüyorum."

"Ancak neler olduğuna ve nasıl bu kadar çok puan kaybettiğimize de bakarsak, işler bizim elimizde değildi ya da şanssızdık. Bu, içinde bulunduğumuz sporun bir parçası."

"Bence iyi olan şey, [Katar'da] farkı görmemiz ve rekabetçi bir araca sahip olmamız. Pistte rekabetçi iki sürücümüz vardı ve takım pit stoplarda iyi bir iş çıkardı. Bu yüzden sadece Suudi Arabistan'da geri dönmeliyiz ve karşılık vermeliyiz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Seidl, takımın, Ricciardo'nun neden bu kadar aşırı yakıt tasarrufuyla karşılaştığının temeline inmeye çalıştığını ve Norris'in de, yarışın geç bir noktasında beklenmedik bir şekilde lastik patlatmasaydı iyi puanlar alabileceğini düşünüyor.

"Benim bakış açıma göre, lastik patlamasaydı dördüncü ya da beşinci olacağını düşünüyorum."

"Açıkçası lastik patladığı için daha da yazık oldu çünkü Brezilya ve Meksika'da bizim için iki şanssız hafta sonundan sonra, takımlar şampiyonasında içinde bulunduğumuz savaştan bağımsız olarak iyi bir sonuç almak güzel olurdu."

McLaren, Norris'in lastik patlatmasına neyin sebep olduğuna dair hemen bir açıklama yapmadı ancak takım, son iki yarışta Ferrari'yi geçemese bile 2022 için güçlü bir yıl sonunun cesaret verici olacağı konusunda net.

Seidl, "Ne yazık ki lastik sorunu nedeniyle fırsatı kaçırdık, bu yüzden üçlü yarış pek istediğimiz gibi gitmedi."

"Sporda bazen böyle oluyor. Bizim şu anda, son iki yarışta savaşmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü teorik olarak mümkün olduğu sürece, takımlar şampiyonası için her şeyimizi vereceğiz."

"Ancak bundan bağımsız olarak, sadece yüksek bir puanla bitirmek ve kış arasına girerken tekrar iyi sonuçlar almak istiyoruz." dedi.