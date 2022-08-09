McLaren, sıralama ve yarış performansı arasındaki farkın nedenini açıkladı

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McLaren'ın 2021'de orta sıralar için mücadele verdiği rakibi Ferrari bu sene galibiyetler için mücadele ederken, McLaren yeni dönemde gerilemekten kurtulamadı ve sezon arasına Alpine'in arkasında 5. sırada girdi.

McLaren, bu sezon tek turda iyi işler çıkarsa da yarış içerisinde ilk 3 sıradaki takım kadar Alpine'le mücadele konusunda da eksiklikler yaşıyor.

Norris Macaristan GP sıralamalarında 4. olurken ondan önceki Fransa'da 5., Britanya'da ise 6. sıradan yarışa başlamıştı. Norris, sıralamalarda Mercedes araçlarından birisini geçmeyi başarsa da yarışta aynı performansı sergileyemiyor.

Seidl, tek turda Pirelli lastiklerinden maksimumu almaları sayesinde iyi olduklarını ancak uzun sürüşlerde zayıf yönlerini kapatamadıklarını söyledi.

Seidl, "Genel olarak, sıralama performansımızı yarış performansımızla kıyaslarsak, sıralamalarda yine de ilk 3 sıradaki araçla aramızda fark olması gerekiyor. Ancak sıralamalardaki tek turda lastiklerdeki çok fazla yol tutuşu olması sayesinde yere basma gücü eksikliğini maskeleyebiliyoruz."

"Ancak yarış mesafesinde performans ya da yere basma gücü eksikliği açık bir şekilde lastikleri yiyor. Bu yüzden yarış mesafesinde daha büyük fark görüyorsunuz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren şu anda büyük ölçüde Norris'in kazandığı 76 puan sayesinde Alpine'in sadece 4 puan gerisinde yer alıyor. Norris, kazandığı puanlarla ilk 3 sırada yer alan takımların pilotlarının gerisinde zirvede bulunuyor.

Seidl, McLaren'ın son dönemde getirdiği güncellemelerin kendilerine takımlar şampiyonasında dördüncülük yolunda yardımcı olacağını ancak sıralamalarda zaman zaman Mercedes'i yenseler bile ilk 3 sırada yer alan araçların çok önde olduğunu söyledi.

Seidl, "(Macaristan'da) Yarış performansı açısından, mesela Alpine'e göre iyi durumdaydık. Fransa'dakine göre kesinlikle daha iyi durumdaydık."

"Fransa'ya getirdiğimiz güncellemeleri burada kullanım açısından daha fazla optimize etmemiz, takımın Paul Ricard'da öğrendiklerini kullanması sayesinde burada ileri yönde iyi adım attığımızı düşünüyorum."

"Artık aracı geliştirmeye devam etmek önemli olacak çünkü sıralamalarda, tur zamanı açısından büyük fark olduğunu görüyorsunuz. Zirvedeki takımların çok daha güçlü araca sahip oldukları açık." dedi.