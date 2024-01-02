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McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

McLaren, uzun yıllardır takımın başında yer alan Ron Dennis'i Sir unvanından dolayı tebrik etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Ron Dennis, McLaren

İngiliz motor sporları camiası, McLaren takımını çok uzun süre boyunca yöneten Ron Dennis'in uzun zamandır şövalyelik unvanına layık olduğuna inanıyordu.

Dennis, sonunda geçtiğimiz ay yayınlanan listeyle 'Sir Ron' olarak anılmaya hak kazandı.

Kral Charles III tarafından onaylanan geleneksel ödül listesi yayınlandığında, pek çok eski meslektaşının yanı sıra basın mensupları da Ron Dennis'i tebrik etmişti. Nedense McLaren, bunu en son yapanlardan biri oldu.

Bugün yayınlanan açıklamada Zak Brown, "Sir Ron Dennis'e tebrikler! Onun önderliğinde yedi takımlar şampiyonluğu kazandığımız Ron, motor sporları endüstrisinde ve hayır işlerinde yaptıklarından dolayı şövalyelik unvanına layık görüldü."

"Sir Ron Dennis'i çokça tebrik ediyoruz! Onun tutkusu ve mükemmelliğe olan bağlılığı olmasaydı ne McLaren ne de Formula 1 bugün bulunduğu seviyede olamazdı."

"Şövalyelik unvanı tamamen hak edilmiş ve çok gecikmiş bir onur." dedi.

2016'da McLaren'daki görevinden uzaklaştırılan Dennis, 2017'nin yaz aylarında takımdaki tüm hissesini sattı ve motor sporlarından tamamen çekildi.

Ron Dennis ve Fernando Alonso, McLaren

Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis ve Fernando Alonso, McLaren

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