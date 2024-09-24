McLaren, Singapur'da en hızlı turu kovalamak için Norris'i neden pite almadığını açıkladı

Lando Norris, Marina Bay Sokak Pisti'nde pole pozisyonunu şampiyona rakibi Max Verstappen'e 20 saniye fark atarak ezici bir zaferle taçlandırdı.

Ancak, RB'den Daniel Ricciardo'nun son turda yeni yumuşak hamur lastikleri takarak McLaren pilotunun önceki en iyi zamanını geçmesiyle Norris'in ilk grand slam'i engellendi.

Verstappen'in 52 puan gerisinde olan Britanyalı pilotun ekstra puanı kaçırması, McLaren'ın RB ile ana takım Red Bull arasındaki ilişkinin altını çizmesine neden oldu.

Norris, Verstappen’e 28 saniyelik bir fark açarak ikinci bir pit stop yapma zamanı yaratmıştı, ancak McLaren onu pite alma kararı vermedi.

McLaren patronu Andrea Stella, dar bir sokak pistinde arka sıradaki arabaların arkasında kalma riskinin Norris’i rahatsız edebileceği endişesiyle ikinci bir pit stop yapmaktan kaçındıklarını açıkladı.

Stella, McLaren'ın Norris'e, Verstappen'e karşı avantajını arttırmak için pit stop yapmasını söylemeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine medyaya şunları söyledi: “Hayır, ikinci stintin ikinci bölümünde dikkatimizi çeken şey, arkadan gelenlerin arkasına geçer geçmez aracın zorlanmaya başlamasıydı.”

“Bu nedenle, tamamen sorun yaşamadan, hata yapmadan, kilitlenme olmadan arabanın güvenli bir şekilde bitiş çizgisine ulaşmasına odaklandık.”

“Antrenmanlarda da gördük ki yavaş bir aracın arkasına geçtiğiniz anda araçta bir sorun varmış gibi görünüyor. Bu sadece kirli havanın etkisi.”

“Bu yüzden odak noktamız tamamen aracı bitiş çizgisine getirmekti.”

“Lando'ya en hızlı turu atmayı denemesini önerdik, o da bunu başardı ama bundan sonra artık en hızlı tur hakkında konuşmak istemedik.”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, and Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris McLaren'ın kararına katılıyor

Norris'in McLaren'ın seçimiyle ilgili herhangi bir endişesi yok gibi görünüyordu. Nitekim Norris, bariyerlere yakın geçerek atlattığı iki tehlikenin öndeki kirli havadan meydana geldiğini açıkladı.

“Ön kanadı bariyere çarptım, bu yüzden belki de biraz zarar görmüş olabilir, ama muhtemelen değiştirecek kadar olduğunu sanmıyorum, yine de bilmek zor.”

“Bu arabalarda bir şeyi birazcık değiştirdiğiniz anda, oldukça büyük bir etkisi olabilir ancak hissettiğim bir şey yoktu.”

“Yani, zorluyordum ama aynı zamanda önümdeki araçların -ister üç, ister dört saniye önde olsunlar- kirli havasını da yakalıyordum.”

“Geçmişte attığım 20 tura göre değişiyor. Biraz daha az yol tutuşunuz, biraz daha az yere basma kuvvetiniz var. Lastikler gitmeye başlıyor.”

“Sadece beni hazırlıksız yakaladı. Yani konsantrasyon eksikliği gibi bir şey değildi. Sadece benim için biraz sürpriz oldu.” diye açıkladı.

Norris McLaren'a pit yapma şansı vermeyi amaçladı

Norris, yarışın sonlarına doğru pite alınma opsiyonunu McLaren'a vermek için tempoyu zorladığını kabul etti.

“Evet, kesinlikle rahat rahat sürmüyordum.”

“Arayı açmak için zorluyordum.”

“Bir noktada, yarışın sonunda en hızlı tur için kendime bir fırsat vermek için bir pit penceresi açmayı denemek ve bunu başarmak istedim.”

“Daniel yarışın sonunda bunu benden çaldı.”

“Yani, evet, zor bir yarıştı. Aracı kullanmak kolay değildi, özellikle de sert lastiklerde. Orta lastiklerdekine göre çok daha fazla zorlandım.”

“Ve özellikle de trafik ve diğer şeylerle birlikte, stint'in ikinci yarısını yönetmek ilkine kıyasla biraz daha zordu, ancak zorluyordum.”

“Size şunu söyleyeyim, kesinlikle zorluyordum. Muhtemelen çok fazla, bu yüzden duvara iki kere bu kadar yaklaştım ama bunun dışında işler iyi gidiyordu.” diye açıkladı.