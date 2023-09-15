McLaren, Singapur'a "cesur" güncellemeler getirdi!

Bu hafta sonu Marina Bay pistinde yapılacak yarış için MCL-60 üzerinde önemli güncellemeler hazırlayan McLaren, aracın yavaş virajlardaki performansını arttırmayı hedefliyor.

Değişiklikler aracın birkaç önemli alanını kapsıyor fakat en belirgin olanı, derin bir 'su kaydırağı' kanalı içeren sidepoddaki cesur seçim gibi görünüyor.

Sidepod girişinin şeklini ve boyutunu revize eden İngiliz ekip, sidepodun üst bölgesinde derin bir çukur oluşturmayı başarırken, aracın aerodinamisine yardımcı olmak için geniş alt kısmı da korumuş durumda.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Jon Noble

Yan sidepod bölümünde yapılan değişiklikler, tabanın daha fazla yere basma üretmesine yardımcı olmak için hava akışını daha iyi yönlendirmeyi amaçlayan revize edilmiş bir motor kapağı ile birlikte çalışıyor.

Tabanın kendisi de bu kapsamda yenilenirken, yeni çitler, taban kenarı ve farklı difüzör tasarımı ile daha fazla yere basma gücü üretilmesi amaçlanmış durumda.

McLaren ayrıca yeni ön ve arka kanat uç plakası geometrisi, Halo etrafına yerleştirilmiş yeni aerodinamik parçalar ve Singapur pistinin doğasına uygun bir kiriş kanat geometrisi gibi aracın diğer önemli alanları üzerinde de çalışmış durumda.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Jon Noble

Bunun dışında aracın arka kısmında yapılan başka değişiklikler de mevcut.

Lando Norris bu hafta sonu Singapur'da tüm güncelleme paketini kullanırken, Oscar Piastri şimdilik sadece bazı parçalara sahip olacak. Japonya GP'de ise iki araçta birden yeni parçalar olacak.

Değişiklikler hakkında konuşan Norris, yeni güncellemelerin odak noktasının bu sezon şimdiye kadar aracın önemli bir zayıflığı olan yavaş virajlardaki performansı artırmak olduğunu söylemişti.