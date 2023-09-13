McLaren, Singapur ve Japonya'da yarışacağı renk düzenini tanıttı!
McLaren, bu yıl bir kez daha renk düzeninde değişikliğe gideceğini ve Singapur/Japonya yarışlarında farklı bir tasarımla yarışacağını duyurdu.
Takım sponsoru OKX ile birlikte yeni bir etkinlik üzerinde çalışan McLaren, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış için yeni bir tasarıma geçiş yaptı. Singapur ve Japonya'da kullanılacak olan bu tasarımda, siyah bölümlerin büyük bir kısmı turuncuya çevrilmiş durumda.
McLaren, bu değişikliği yapmasının sebeplerinden bir diğerinin, 1963 yılındaki kuruluşlarının 60. yıl dönümünü kutlamaya devam etmek olduğunu açıkladı.
Bu, McLaren'ın renk düzeninde değişiklik yaptığı ilk hafta sonu değil. Takım, Monako ve İspanya'da, Triple Crown başarısına dikkat çekmek amacıyla renk düzeninde değişikliğe gitmişti. Britanya GP'de ise krom renklerine öne çıktığı bir başka değişiklik yapıldı.
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "OKX ile ortaklığımız güçlenerek devam ediyor ve bunu bu inanılmaz renk düzeniyle kutlamak harika."
"Stealth Mode [McLaren'in son renk düzenine verdiği isim] yarış aracımızın renklerini değiştirerek Singapur ve Japonya'daki bu iki harika yarışa heyecan ve farklılık katıyor." dedi.
McLaren, önümüzdeki birkaç yarış renk düzeni değişikliği planlayan tek takım değil; Williams da Gulf petrol şirketi ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında renk düzenini değiştiriyor.
Williams'ın yeni renk düzeni Singapur'un dışında Japonya ve Katar GP'de de kullanılacak.
F1 renk düzeni değişiklikleri, kurallar dahilinde gerçekleştirildiği için herhangi bir yaptırımı ya da olumsuz bir etkisi bulunmuyor.
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