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Formula 1 Haberler

McLaren, Singapur ve Japonya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

McLaren, Singapur ve Japonya'da kripto şirketi OKX ile ortaklığını kutlamak amacıyla özel bir renk düzeniyle yarışma kararı aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
McLaren, Singapur ve Japonya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak
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Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in MCL36'sı turuncu renklerine ek olarak neon pembe kısımlar ve Cyberpunk esintili illüstrasyonlar içerecek. Bu, Formula 1'in 2019'dan bu yana ilk kez Asya'ya dönüşünü müjdeliyor.

Yeni renk düzeni, McLaren ve kripto şirketi OKX'in 'Future Mode' adlı ortak girişiminin ürünü olacak. Ayrıca her iki pilotun yarış tulumları da Singapur ve Japonya'daki hafta sonu için güncellenecek.

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni

Fotoğraf: McLaren

McLaren CEO'su Zak Brown'a göre F1'in Asya'ya dönüşü, buradaki pazarda daha fazlasını elde etmek için büyük bir fırsat olacak.

Brown, "OKX ile ortaklığımızı Asya'daki yarışlar için bu çarpıcı ve canlı renk düzeniyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz."

"Her iki taraf da ileri görüşlü olma ve sürekli olarak sınırları zorlama konusunda aynı tutumu sergiliyor. Future Mode girişimi, bu değerleri küresel sahnede sergilemek için harika bir fırsat."

"Singapur ve Japonya'ya geri dönüyor olmamız harika. Bu pistler ortaklığımızı kutlamamız için harika olacak." dedi.

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
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Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
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Fotoğraf: McLaren Racing

OKX'in Pazarlama Direktörü Haider Rafique de girişimden çok memnun.

"McLaren ile birlikte bu renk düzenini hazırlamak çok eğlenceliydi. Bu renk düzeni, cesur yeni teknolojilerin gelişini duyuruyor."

"OKX'in açılımı budur. Cyberpunk tasarımı ile Web3'ün etkisini kutluyoruz. Bu işbirliğini pistte daha görünür hale getirebiliriz. Singapur'da kullanılacak olan bu ileriye dönük tasarım, OKX'in 7/24 doğasını ve asla uyumayan kripto piyasalarını yansıtıyor."

McLaren, bu benzersiz görünümü kutlamak amacıyla sınırlı sayıda tişört tasarımı da üretecek. Yeni renk düzeni, önümüzdeki ay F1 2022 oyununda da kullanıma sunulacak.

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
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Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
2/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
3/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
McLaren MCL36 Singapur GP özel renk düzeni
4/4

Fotoğraf: McLaren Racing

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